Bosnia: come gioca e giocatori più forti dei nostri prossimi avversari

Vediamo con quale modulo gioca la Bosnia, chi è l’allenatore, chi sono i calciatori più forti e quali giocano in Serie A.

Articolo in sintesi: Come gioca la Bosnia Squadra molto fisica, predilige il 4-4-2 che all’occorrenza si trasforma in 3-5-2. Quali sono i giocatori più pericolosi della Bosnia? Edin Dzeko e Kerim Alajbegovic. Quali giocatori della Bosnia militano nella nostra Serie A? Sead Kolasinac (Atalanta) e Tarik Muharemovic (Sassuolo).

Chi sarà il nostro prossimo avversario per le qualificazioni ai Mondiali?

La Bosnia ed Erzegovina (chiamata anche Bosnia-Erzegovina o semplicemente Bosnia) sarà il nostro prossimo avversario ed ultimo ostacolo da superare per partecipare ai prossimi Mondiali di calcio, che si terranno sul continente Nord e Centro americano: Canada, Usa e Messico. Geopolitica e caos interno ai messicani permettendo.

Dopo un sudatissimo 2 a 0 in quel di Bergamo contro la modesta Irlanda del Nord, ora l’attenzione si è spostata tutta verso il paese ex jugoslavo. Del resto, abbiamo già saltato due mondiali e ci sono almeno 2 generazioni di ragazzi che non hanno vissuto una Italia al Mondiale. Rischiano grosso di dover attendere ancora.

Ma vediamo come gioca la Bosnia e quali sono i calciatori più pericolosi.

Caratteristiche tecniche della Bosnia

Come spiega Calciomercato.com, Bosnia è una squadra fisica, con un’altezza media di 1,85 m. Dunque, sfrutta i colpi di testa e la fisicità nei contrasti.

Il CT è Sergej Barbarez, 54 anni, ex attaccante che ha giocato prevalentemente nel decennio turbolento per il paese, tra primi anni ’90 e i primi anni 2000. E’ risultato essere lo straniero con più presenze in Bundesliga.

Nato a Mostar, città a 120 km da Sarajevo, gli è stata anche dedicata una strada. Guida la nazionale bosniaca da un anno esatto (aprile 2024), con un bottino bilanciato: su 20 partite, ha registrato 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Come gioca la Bosnia?

La Bosnia gioca con il 4-4-2, che all’occorrenza diventa un 3-5-2. Molto importanti sono i due centrocampisti centrali, che attualmente sono l’ex romanista Benjamin Tahirovic, oggi in Danimarca al Brondby, e Armin Gigović dello Young Boys.

La filosofia di gioco di Barbarez prevede recuperi veloci del pallone e verticalizzazioni. Dunque, la Bosnia gioca un calcio molto attendista e speculare, rivelandosi molto abile a ribaltare il frangente di gioco.

Quali sono i giocatori più pericolosi della Bosnia?

Il giocatore più pericoloso della Bosnia resta ancora l’ex Inter e Roma, Edin Dzeko. Pur avendo ormai 40 anni, è ancora lui il trascinatore della nazionale e il più decisivo. Non a caso, sua è la rete che all’89’ ha portato le squadre ai supplementari e poi ai rigori.

Oggi gioca in seconda divisione tedesca, nelle fila dello Schalke 04. Giunto a gennaio, in 8 partite ha già segnato 6 gol e fornito 3 assist ai compagni.

Oltre a Dzeko, da attenzionare anche Kerim Alajbegovic, autore del rigore vincente che ha eliminato il Galles. Classe 2007, milita nel Salisburgo e gioca come attaccante esterno, soprattutto a sinistra.

Quali calciatori della Bosnia giocano in Serie A?

Tra i convocati della Bosnia troviamo 2 giocatori che militano nella nostra Serie A: Sead Kolasinac (Atalanta) e Tarik Muharemovic (Sassuolo).

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità