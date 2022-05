Boiler Summer Cup: cos’è Challenge su TikTok che irride ragazze sovrappeso

Introduzione

I social network continuano a sfornare Challenge su Challenge. Ora pericolosissime per la vita, ora demolitrici della propria autostima, ed in fondo, anche queste rischiano di portare a gesti estremi. L’ultima trovata è la Boiler Summer Cup.

Gli adolescenti, si sa, sono molto esposti all’effetto simulazione. Sentono l’obbligo di partecipare a mode e tendenze nuove per non sentirsi tagliati fuori dai loro pari. Purtroppo, però, non si tratta solo di indossare una t-shirt o un jeans di questa o quella marca. Sovente, invece, si tratta di emulare gesti estremi che mettono a repentaglio la loro vita.

Oppure, si tratta di denigrare qualcuno e postare un video che provi che il gesto sia stato compiuto. Così da essere parte integrante di un gruppo e non sentirsi estraniato.

Vediamo cos’è la Boiler Summer Cup.

Boiler Summer Cup cos’è

Il nome sembra quello di una competizione sportiva che si tiene in estate, come i tornei di beach soccer o di beach volley. Purtroppo però non è così.

Come riporta Virgilio, la Boiler summer cup consiste nel cercare di adescare delle ragazze sovrappeso in discoteca, fingendo interesse per loro. Per poi rivelare – soltanto dopo averle “conquistate” – la vera natura di questo scherzo crudele.

Il tutto viene documentato con uno o più video, che vengono poi postati sui social, soprattutto su quello che più sta avendo presa sui giovanissimi: TikTok.

Più ragazze sovrappeso conquisti, più punti ottieni.

Boiler Summer Cup come funziona

Quindi, si tratta di adescare ragazze sovrappeso (o curvy) in discoteca per poi provarlo con video sui social, soprattutto TikTok.

L’inizio della challenge è fissato in concomitanza con l’inizio dell’estate: il 21 giugno 2022. Tuttavia, molti utenti hanno già iniziato. C’è chi si vanta di aver “toccato un boiler da 130 Kg”, ma c’è anche chi ammette di non essere capace di farlo, con dichiarazioni del tipo: “Non riesco ad andare oltre i 70 kg”.

Boiler Summer Cup rischi

La challlenge mette insieme quelli che sono i mali che colpiscono gli adolescenti, amplificati dai Social, ovvero bullismo, body shaming e misoginia.

Il rischio principale è che una ragazza sovrappeso perda ulteriormente la propria autostima, già pesantemente minata da una società che ci vuole dinamici e fisicati. Quindi, avrà sempre il dubbio che un ragazzo si avvicini a lei solo per la challenge, diventando quindi un oggetto di derisione sui Social. E, peggio ancora, non oserà avvicinarsi a loro.