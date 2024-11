Trump nomina Kennedy jr ministro della Sanità: dai vaccini al wi-fi, il suo pensiero

Vediamo le varie posizioni di Robert Kennedy jr sui temi sanitari e perché viene tanto criticato dalla Scienza ufficiale.

Su Donald Trump si possono dire tante cose, ma che non sia uno che non mantiene le sue promesse in campagna elettorale. Uno dei pochi in politica, forse proprio perché non è un politico. Un outsider, che ha sbaragliato già una volta gli equilibri dell’establishment americano e che è pronto a farlo di nuovo. Le prime nomine lo stanno dimostrando, ultima quella di Robert Kennedy jr Ministro della Sanità.

Una nomina controversa, date le posizioni su molti temi dell’erede di una dinastia tanto amata anche in casa nostra (ma forse ingiustamente). Non sarà facile farla passare, specie al Senato, dove in genere la maggioranza è sempre più risicata e dove gli stessi repubblicani potrebbero opporsi.

Ma vediamo le varie posizioni di Robert Kennedy jr.

Chi è Robert Kennedy jr.

Come riporta Avvenire, Robert Kennedy jr. è nipote dell’ex ministro della giustizia Bob Kennedy e dell’ex presidente John Fitzgerald Kennedy.

Si era candidato per la Casa Bianca sfidando Joe Biden nelle primarie dem e poi come indipendente, prima di ritirarsi e dare il suo endorsement a Trump, tra le denunce del resto degli esponenti della famiglia. Avvocato, 70enne, nella politica si era fatto le ossa come ambientalista.

Come racconta IlSole24Ore, Trump ha annunciato la nomina di Kennedy sul suo Social Network Truth Social, con queste parole:

Per troppo tempo gli americani sono stati schiacciati dal complesso industrial-alimentare e da compagnie farmaceutiche che hanno ingannato il pubblico. La sicurezza e salute di tuti gli americani sono la priorità di ogni amministrazione

Kennedy riporterà le agenzie del ministero alla tradizione della miglior ricerca scientifica e della trasparenza per porre fine all’epidemia di malattie croniche e per rendere di nuovo l’America Grande e in Salute

In una recente intervista alla radio pubblica Npr, Kennedy aveva anticipato il mandato affidatogli da Trump con queste parole:

Mi ha dato tre istruzioni. Vuole la corruzione e i conflitti fuori dalle agenzie di regolamentazione. Vuole che tornino ad una scienza empirica e fattuale che un tempo era la norma. E vuole farla finita con le malattie croniche con effetti misurabili entro due anni

Oltre che per le sue idee in ambito sanitario, Kennedy jr. in passato è passato agli onori delle cronache per alcune notizie curiose. Per esempio, aveva reso noto che un parassita, trovato poi morto dai medici, gli ha mangiato una parte del cervello. Nel 2014, aveva caricato sull’auto un cucciolo di orso investito e ucciso da un amico a New York per spellarlo e conservarne la carne in frigorifero. Per poi abbandonare la carcassa a Central Park. Avrebbe anche tagliato in passato con una motosega la testa di una balena morta.

Infine, ha idee controverse riguardo gli Ufo, ritenendo che gli alieni esistano e che il governo americano ci nasconde qualcosa.

La nomina di Kennedy alla Sanità ha già scosso i mercati

L’annuncio della sua nomina è stata subito presa male dalle multinazionali del farmaco. Per esempio, si è assistito al crollo delle azioni di Moderna – proprio l’azienda che produce il più utilizzato vaccino anti-Covid, tanto avverso da sir Bob – di oltre il 5%. Mentre le azioni di Novavax (altra produttrice del medesimo vaccino) sono scese di oltre il 7%.

Ma il crollo ha riguardato anche Pfizer, tra i principali obiettivi delle invettive di Kennedy Jr., le cui azioni sono scede del 2%. Le azioni di BioNTech hanno registrato a fine seduta un calo di oltre il 6%. La casa farmaceutica britannica Gsk – che produce vaccini antinfluenzali e molti altri vaccini – hanno perso circa il 2%.

Le idee di Robert Kennedy jr. su vaccini e altro

Kennedy è da anni (anche in Italia, tenendo una conferenza a Milano in piena Pandemia) anzitutto noto come un difensore di terapie eterodosse. Sostenendo ad esempio che i vaccini causino autismo. Un’affermazione smentita dalla Scienza ufficiale ma che, almeno statisticamente, andrebbe approfondita.

E’ contrario al fluoruro nell’acqua potabile, metodo diffuso in molti paesi come prevenzione alla carie nei bambini e che lui sostiene invece abbassi il quoziente di intelligenza. Afferma che il wi-fi provoca tumori e il cosiddetto leaky brain, una grave malattia del cervello chiamata sindrome sistemica da aumentata permeabilità capillare.

Ancora, ritiene che la presenza di sostanze chimiche nell’acqua sarebbe la causa di bambini divenuti poi transgender. Ritiene che il virus Hiv non sia la causa dell’Aids. Ha anche promesso di smantellare le agenzie di regolamentazione di farmaci e alimenti, quali la Fda, che considera asservite a interessi aziendali.

Con il Governo Trump 2 gli Usa potrebbero uscire di nuovo dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo che Biden li ha fatti rientrare. Trump ha definito l’OMS

una truffa globalista corrotta pagata dagli Stati Uniti ma posseduta e controllata dalla Cina

