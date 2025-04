Blackout in Spagna, Francia e Portogallo: si teme attacco terroristico

Ecco le possibili cause che hanno provocato un blackout in Spagna, Portogallo e Francia e le zone colpite dai disagi.

Un Blackout elettrico è in corso dalle 12 di oggi, 28 aprile 2025, in ben tre paesi europei: Spagna, Francia e Portogallo. Tra le possibili cause, un attacco terroristico informatico alla rete elettrica, ormai totalmente gestita tramite software. Ma non si esclude disservizi dello stesso sistema, più precisamente, malfunzionamenti generati da una domanda eccessiva di corrente e dalla inefficace integrazione tra rinnovabili e fonti energetiche tradizionali.

La notizia sta facendo il giro anche sui Social, con molte segnalazioni su TikTok. Quanto sta accadendo ci rammenta anche su quanto sia fragile il nostro sistema elettrico, nonché le interconnessioni tra gli stati. Molti italiani ricorderanno il blackout che nei primi anni 2000 colpì il nostro paese e che partì dalla Svizzera.

Zone colpite dal blackout in Spagna, Francia e Portogallo

Più precisamente, la brusca e improvvisa interruzione elettrica ha colpito la Spagna e, di riflesso, diverse regioni limitrofe degli altri due paesi confinanti: il Portogallo, con cui la Spagna forma la cosiddetta penisola iberica, e, appunto, la Francia, più precisamente il sud del paese; con il quale spesso gli spagnoli hanno visto intrecciare la propria storia.

Il sistema dei trasporti spagnolo è andato letteralmente in tilt, soprattutto metropolitane e aeroporti. Anche nelle città più importanti e nevralgiche per il sistema economico del paese: Madrid, Barcellona e Valencia. Ma il blackout sta pesando negativamente anche su altri servizi, come i pagamenti elettronici, la connessione alla rete internet, sugli impianti industriali, ecc.

Se la stanno cavando invece le isole Canarie e le Baleari, giacché hanno dei sistemi energetici autonomi.

Possibili cause del blackout in Spagna, Francia e Portogallo

Le prime notizie che circolano sul web non escludono un attacco terroristico informatico alla rete elettrica per le posizioni della Spagna sulle guerre in Ucraina e a Gaza. Inoltre, è noto quanto il paese sia storicamente bersaglio del terrorismo islamico.

L’ipotesi terrorismo trova riscontro nel fatto che il blackout si sia verificato contemporaneamente in diverse regioni. Il che lascia poco spazio per pensare che si tratti di un semplice guasto tecnico. Inoltre, interruzioni elettriche così estese sono eventi rarissimi in paesi con infrastrutture avanzate come la Spagna.

Tuttavia, è chiaro che il semplice guasto tecnico non vada assolutamente escluso, anche per la domanda elevata di corrente elettrica causata dalle tecnologie che adoperiamo. Alla quale le rinnovabili riescono solo in parte a sopperire.

Si pensi, su tutti, agli attentati dell’11 marzo 2004 nella capitale Madrid, che provocarono 192 morti (di cui 177 nell’immediatezza degli attentati) e 2.057 feriti.

