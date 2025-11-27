Black Friday Amazon: 5 IMPERDIBILI gadget di Super Mario in OFFERTA

Anche il mitico Super Mario rientra tra le offerte del Black Friday su Amazon. Un personaggio dei videogiochi Nintendo che da oltre quarant’anni regala emozionanti e colorate avventure sulle tante console che si sono susseguite negli anni.
Tra giocattoli, accessori e gadget, sono tanti i prodotti legati al merchandising di Super Mario. Di seguito ne abbiamo selezionati 5, che costituiscono anche valide idee regalo per tutte le età. Affrettati, perché stanno andando a ruba!
Prodotti a tema Super Mario in offerta con il Black Friday su Amazon
Ecco una selezione di 5 prodotti a tema Super Mario in offerta con il Black Friday su Amazon.
Salvadanaio Super Mario
Partiamo da questo particolarissimo salvadanaio stilizzato Super Mario, grande circa 18×18 cm, per abituare i più piccoli al risparmio o per non far perdere ai più grandi l’abitudine di mettere qualcosa da parte. Riprende una tipica scena di Mario bros. Lo paghi solo 13,69€!
LEGO Super Mario Avventure
Non può mancare la mitica Lego tra i gadget stilizzati Super Mario. Il gioco consiste in un percorso da costruire, e sfide contro Bowser Jr. per conquistare il suo veicolo Auto Clown Junior. In sequenza i piccoli possono iniziare il percorso della mini isola giocattolo dal tubo di partenza, salutare Yoshi, sconfiggere un Goomba, saltare sul Blocco ?, affrontare Bowser Jr. e finire la corsa all’asta della bandiera. Nella confezione sono presenti 4 personaggi: un personaggio LEGO Mario interattivo, Bowser Jr., Yoshi giocattolo e un Goomba. Adatto da 6 anni in su. Lo paghi solo 41,50€!
Mini lampada da comodino senza fili e luce notturna Super Mario della Lexibook
Porta Super Mario nella cameretta con questa lampada Lexibook, che offre una illuminazione uniforme e soffusa grazie al paralume che garantisce una luminosità sufficiente senza dare fastidio agli occhi. Include un comodo interruttore di accensione/spegnimento. Alimentazione: 3 pile LR6/AA da1.5V (non incluse). Lo paghi solo 16,99€!
Puzzle 3D Super Mario Bros Portapenne Ravensburger
Utile e dilettevole: questo portapenne di Super Mario firmato Ravensburger, azienda storica tedesca leader nella produzione di giocattoli costruttivi e divertenti, consente di divertirsi realizzandolo attraverso 57 pezzi. Ma anche di trovarsi poi un utile contenitore per penne, matite, pennarelli, colla, forbici, ecc. Ritrae tutti i personaggi del mondo del simpatico ed eroico idraulico. Adatto per bambini di tutte le età dai 6 anni in su. Lo paghi solo 6,98€!
Ravensburger Super Mario Level 8 giochi di carte
Chiudiamo con un prodotto Ravensburger questa carrellata con questo gioco di carte a tema Super Mario Level 8. Le partite durano circa 45 minuti ciascuna e sono adatti per giocatori da 8 anni in su. Un bel regalo di Natale o un ottimo modo per trascorrere le festività natalizie tra parenti e amici. Lo paghi solo 7,98€!
Il presente articolo contiene link di affiliazione. La redazione non è responsabile per eventuali cambi di prezzo o malfunzionamenti del prodotto acquistato.