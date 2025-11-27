Black Friday Amazon: 4 bambole Disney in offerta da prendere SUBITO

Ecco 4 fantastiche bambole Disney in offerta su Amazon con il Black Friday.

Il Black Friday su Amazon è attivo da giorni e tra le offerte non possono mancare prodotti del magico mondo Disney. In quest’articolo, ti segnaliamo 4 bambole che potrebbero far felici appassionati di tutte le età, magari sorprendendoli per Natale spendendo meno di 20 euro per bambola.

Elsa di Frozen 2

Frozen può essere considerato l’ultimo grande successo Disney in termini di merchandising, l’unica pellicola successiva al 2000 in grado di produrre un vasto merchandising alla stregua dei classici del secolo scorso. Qui ti proponiamo questa splendida bambola di Elsa nella versione vista in Frozen 2, alta 29 cm. Parliamo di una bambola snodabile con vestito azzurro ghiaccio, con spazzola per capelli giocattolo inclusa. Prodotto adatto per bambini dai 3 anni in su. Ora e ancora per poco la paghi solo 17,96€!

Aladdin

Aladdin rientra nel novero dei film della “Rinascita Disney“, usciti dal 1989 dopo la crisi degli anni ’70-’80. Parliamo di una bambola con braccia, gambe e testa snodabili. Indossa un gilet di raso, una fascia dorata e pantaloni a sbuffo con toppa ricamata. Capelli e copricapo sagomati. Alta 32 cm. Oggi lo paghi solo 19,54€ e se ne acquisti almeno 4 puoi risparmiare un ulteriore 5%.

La Bella e la Bestia

Chiudiamo con altre due bambole afferenti a film legati alla “Rinascita Disney”: la Bella e la Bestia. Entrambi snodabili e rifinite nei minimi particolari, a partire dai vestiti, che riprendono quelli del film classico. Belle costa 19,54€ dotata anche di spazzola per capelli, così come La Bestia, a 19,54€. Un vero affare, considerando che Belle è alta 29 cm mentre La Bestia 32 cm!

