Björn Andrésen, l’attore ‘morto a Venezia’

Il successo, si sa, può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Porta fama, denaro, ma può anche stravolgerti la vita al punto da renderla incontrollabile fino alle conseguenze estreme. Soprattutto se la notorietà arriva in tenera età, quando sei meno strutturato per accoglierla e gestirla.

Ne sa qualcosa Björn Andrésen, scritturato da Luchino Visconti quando aveva solo 15 anni per il film Morte a Venezia, dove interpreta Tadzio. All’epoca era solo un ragazzino svedese, silenzioso, fragile, seppur già con un film alle spalle. Alla première londinese il grande regista lo presentò come “il ragazzo più bello del ventesimo secolo”. Una frase che pesò come un marchio, più che come un complimento. Visconti lo espose al mondo come un trofeo estetico, e il mondo non smise più di guardarlo.

Lo storico cinematografico Lorenz Gei Quirc scrisse di lui:

le sue immagini potevano essere prese dalla pellicola e appese nelle sale del Louvre o del Vaticano

In effetti, il ragazzo confesserà di essersi sentito come un animale esotico esibito in una gabbia. La sua esistenza sprofonderà nell’alcol e nella depressione, anche per altre vicende personali negative.

Di seguito ripercorriamo la sua storia.

Le origini di Björn Andrésen

Björn Johan Andrésen nasce a Stoccolma il 26 gennaio 1955. La madre era Barbro Elisabeth Andrésen, mentre l’identità del padre non fu mai conosciuta. La sua infanzia fu segnata da una tragedia precoce: la madre morì suicida quando lui aveva appena dieci anni. Cresciuto con la nonna materna, fu quest’ultima a incoraggiarlo a coltivare il talento artistico e a intraprendere la strada della recitazione e della musica.

Dunque, l’infanzia del piccolo Björn è influenzata negativamente da un padre mai conosciuto, una madre morta suicida e una nonna ambiziosa che sognava di avere un nipote famoso.

E in effetti la nonna viene accontentata: esordisce nel film En kärleks historia, un film svedese del 1970 diretto da Roy Andersson. Björn Andrésen interpreta un amico del protagonista Par. Curiosità del film: si conclude proprio in una Mid sommar, la festa di mezza estate che si tiene in Svezia. Ambientazione che tornerà a fine carriera per l’attore.

La pellicola, per quanto trascurabile, gli servirà per essere lanciato nel Cinema che conta. L’anno seguente, quando aveva 15 anni, Luchino Visconti lo scelse per interpretare Tadzio in Morte a Venezia (1971), tratto dal racconto di Thomas Mann. La selezione fu lunga e accurata, raccontata nel documentario Alla ricerca di Tadzio. E quando Visconti, dopo aver viaggiato tra Polonia, Ungheria, Finlandia e Svezia, lo vide per la prima volta, parve immediatamente colpito da quella bellezza eterea e ambigua che incarnava alla perfezione l’ideale del giovane Tadzio.

Alla première londinese, il regista lo presentò come “il ragazzo più bello del mondo”, una definizione che lo avrebbe seguito per tutta la vita, diventando insieme la chiave del suo successo e la sua condanna.

Il successo con Morte a Venezia

Il romanzo breve del 1912 La morte a Venezia viene considerato il frutto più squisito e maturo di tutto il decadentismo letterario europeo, un frutto la cui piena maturità è già pieno disfacimento. Vediamo una Venezia afflitta dalla peste, che fa tanto Bel epoc ma anche dipinto di Moné, tremendamente stupenda.

Protagonista è Gustav von Aschenbach (interpretato dall’attore britannico Dirk Bogarde), compositore tedesco dalla salute cagionevole mandato in laguna dal dottore per riprendersi. Il quale finirà per innamorarsi della bellezza pura e angelica del giovane Tadzio.

Così il libro di Thomas Mann descrive il primo incontro fortuito tra i due:

Con sorpresa, Aschenbach notò che il ragazzo era bellissimo: il grazioso volto pallido racchiuso dai capelli color miele, il naso diritto e fine, la graziosa bocca, l’espressione di serietà incantevole e divina che ricordava le statue greche dell’epoca aurea

Morte a Venezia fu presentato in concorso al ventiquattresimo Festival di Cannes, grazie al quale Visconti vinse un Premio speciale del venticinquesimo anniversario. È il secondo capitolo della “trilogia tedesca” del regista, di cui fanno parte anche La caduta degli dei (1969) e Ludwig (1973).

A colpire è soprattutto la scena finale, che ritrae Tadzio camminare leggiadro in riva al mare, avvolto dalla luce della sua giovane età. Mentre Gustav può solo ammirarlo seduto a distanza, sconfitto dalla salute che a poco a poco lo spegne sulla spiaggia. Un contrasto dalla potenza estetica che solo un regista come Visconti poteva inscenare.

La carriera

Dopo il successo del film, ma soprattutto del suo personaggio, Björn Andrésen restò per sempre imprigionato in questo statuto quasi mitologico. Ansioso di cancellare le voci sulla sua omosessualità e di far dimenticare la sua immagine di “bel ragazzo“, Andrésen evitò successivamente ruoli omosessuali o che riteneva si sarebbero basati solo sul suo bell’aspetto e si arrabbiò quando la scrittrice femminista Germaine Greer usò una sua fotografia per la copertina del libro Il ragazzo (2003), senza chiedere il suo permesso.

Ottenne particolare successo in Giappone, dove la sua immagine divenne oggetto di un vero e proprio culto: apparve su riviste, pubblicità, manifesti, e persino in concerti improvvisati, accolto come una star della musica pop. Il suo fascino ispirò persino Riyoko Ikeda per il volto di Lady Oscar, l’eroina del celebre manga giapponese. La sua figura bionda, dagli occhi chiari e dal volto quasi androgino, incarnava un ideale di purezza e di perfezione che affascinava un’intera generazione. Ma dietro la facciata di celebrità si nascondeva un adolescente smarrito, spaventato da un’attenzione tanto intensa quanto invasiva.

La sua carriera attoriale non spiccò mai il volo, lavorando per film svedesi minori o in serie televisive sempre del suo paese. Tentò anche di sfondare nella sua seconda passione: la musica. Ma invano.

L’ennesima tragedia e la morte

La sua tormentata vita subì un’altra tragedia. Dal suo unico matrimonio, terminato col divorzio dopo soli cinque anni, ebbe due figli: Robin, nata nel 1984, ed Elvin, nato nel 1986. Ma purtroppo deceduto a soli nove mesi a causa della sindrome della morte improvvisa del lattante.

La perdita del figlio segnò ulteriormente Björn, spingendolo in un periodo di depressione e abuso di alcol, dal quale impiegò anni per risollevarsi.

Tornerà a sorpresa, ormai anziano e irriconoscibile, a recitare in Mid sommar, horror del 2019 di Ari Aster con Florenz Pag. Mentre due anni dopo sarà protagonista del documentario Il ragazzo più bello del mondo, realizzato da Kristina Lindström e Kristian Petri (2021). Il quale mostrerà un uomo fragile ma dignitoso, prigioniero per sempre di un mito nato quando era appena un adolescente.

Quel documentario per lui fu anche terapeutico: nei rari incontri pubblici, parlava del passato con malinconia ma senza rancore, quasi con tenerezza per il ragazzo che era stato. Senza però lesinare parole dure contro Visconti.

Björn Andrésen muore a Stoccolma il 25 ottobre 2025 a 70 anni. Ma Tadzio camminerà per sempre verso il mare, in quella luce sospesa che nessuna epoca potrà oscurare.

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