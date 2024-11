Bitcoin vola di prezzo dopo vittoria Trump: i veri motivi

Bitcoin sta registrando nuovi massimi storici di prezzo. Ma cosa c’entra Trump con questi rialzi incredibili?

Nel corso della sua campagna elettorale, Donald Trump ha effettuato un’autentica “inversione a U” su Bitcoin e le altre criptovalute. Sarà che si è circondato di personaggi come Elon Musk e Peter Thiel.

Infatti, se durante la prima avventura alla Casa Bianca le aveva perfino avversate, ritenendole qualcosa di dannoso, artificioso, da cui stare lontani, ora promette perfino una accentuata deregulation e una riserva strategica di Bitcoin.

E le criptovalute, come noto sensibilissime agli stimoli esterni (nel bene e nel male, ora con Hype ora con crolli vistosi) molto più delle azioni, non sono rimaste indifferenti a queste parole. Dalla sua vittoria il 6 novembre a oggi, il prezzo di BTC è impennato di oltre il 15%.

Una cavalcata che non sembra arrestarsi, con nuovi massimi storici toccati e previsioni che stuzzicano gli investitori.

Prezzo del Bitcoin a nuovi massimi storici

Al momento della scrittura, il prezzo del Bitcoin (BTC) ha sfondato quota 82 mila dollari (82.299,69USD), sebbene abbia sfiorato perfino gli 83 mila dollari. Cifra che molto probabilmente supererà nelle prossime ore e, secondo gli analisti, l’Hype durerà ancora per molto.

Ma è tutto il settore crypto ad essere in forte ascesa di prezzo. Questo, per esempio, è un grafico riportato da Bitpanda, piattaforma per investire in crypto e molti altri asset.

Previsioni sul prezzo del Bitcoin per il 2025

Come riporta CoinTelegraph, i principali analisti sostengono che dovrebbe verificarsi una bull run duratura nelle prossime settimane, parlando perfino di un prezzo per Bitcoin sopra i 100.000$ entro gennaio 2025.

L’analista Crypto Rover ha citato

la tendenza del Bitcoin a stabilire i massimi storici circa 50-60 giorni dopo le elezioni statunitensi

Non solo. Bitcoin potrebbe arrivare 500.000$ entro i prossimi quattro anni secondo il modello Stock-to-Flow di PlanB.

Il 2024 è stato un anno positivo per il Bitcoin. Dall’inizio dell’anno a oggi, il prezzo di quella che resta ancora la regina delle criptovalute, è aumentato di circa l’80%, grazie alla forte domanda degli ETF statunitensi e ai tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve. Sovraperformando gli investimenti tradizionali come oro e azioni.

Come investire in Bitcoin in sicurezza?

Se la pur recente e breve storia del Bitcoin ci ha insegnato qualcosa, è che non bisogna fidarsi troppo di questi rialzi, specie sul lungo termine. Durano alcuni mesi al massimo, senza stabilizzazione, per poi iniziare una discesa. Fermandosi a un prezzo comunque maggiorato rispetto a quando è iniziata la cavalcata. Ma lasciando chi ha investito ingenti capitali col “cerino in mano“. Meglio investire su brevissimi periodi (tramite metodi operativi come lo scalping o il day trading) e guadagnare giorno per giorno sui rialzi o i ribassi.

Inoltre, occorre investire in piattaforme serie e affidabili, che vantano tanto di licenze per operare. Purtroppo le truffe sono all’ordine del giorno e le promesse di Trump (spinto come detto da personaggi che speculano sulle criptovalute) rischiano di peggiorare la situazione.

In questo articolo abbiamo parlato di come investire nel trading online di criptovalute in sicurezza.

