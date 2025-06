Al Bilderberg 2025 si è parlato di spopolamento e migrazione

Ecco il programma completo di Bilderberg 2025 e gli italiani che vi hanno preso parte.

Come da tradizione, anche quest’anno si sfa svolgendo la riunione nella quale si decidono a porte chiuse le sorti del mondo: Bilderberg 2025. Che si è tenuta nella capitale svedese Stoccolma dal 12 al 15 giugno. Una riunione alla quale partecipano Ceo di importanti aziende, giornalisti, rappresentanti di istituzioni, figure legate al mondo dello spettacolo (una volta anche Jovanotti).

Tra i punti in programma quest’anno anche migrazione e spopolamento, due fenomeni sociali che spesso i complottisti chiamano in causa tra le priorità dell’Agenda 2030.

Programma Bilderberg 2025

Quanto meno, da qualche anno sul sito ufficiale viene riportato il programma ma anche i membri che vi prendono parte.

Ecco il programma:

Dunque, come si può notare, all’ultimo punto si parla di spopolamento (tradotto alla lettera sarebbe depopolazione, ma in italiano come termine non esiste, almeno per ora) della popolazione mondiale, ma anche di migrazione, magari indotta e spinta. A rendere il tutto più inquietante la presenza del Ceo di Pfizer, Albert Bourla. Non c’è correlazione tra vaccini e spopolamento?

Chi sono gli italiani che hanno partecipato a Bilderberg 2025?

Ecco invece gli italiani che hanno preso parte a Bilderberg 2025:

Alverà Marco (ITA), Co-Founder, zhero.net; CEO TES;

Feltri Stefano (ITA), Journalist (ormai una habitué);

Letta Enrico (ITA), Dean, IE School of Politics, Economics & Global Affairs (che ricordiamo essere stato più volte ministro e anche Premier);

Monti Mario (ITA), Senator for life (e indimenticato Presidente del consiglio);

Valentini Valentino (ITA), Deputy Minister of Enterprise and Made in Italy (anche un vice ministro dell’attuale governo Meloni, altro che “di rottura”).

Qui potete trovare l’elenco completo.

Foto di websubs da Pixabay

