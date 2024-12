Dopo il figlio Biden darà la grazia anche a Fauci, Dick Cheney e Schiff?

Vediamo chi sono questi personaggi e perché potrebbero essere graziati da Job Biden.

La notizia in esclusiva data da Politico non sorprende più di tanto, visto cosa è successo durante i 4 anni di amministrazione Biden e visti gli ultimi atti prima della fine. Dopo la grazia concessa al figlio Hunter, Sleepy Joe starebbe per concedere la grazia a tre personaggi che sotto l’amministrazione guidata da Donald Trump prossima all’investitura, potrebbero essere torchiati. Ovvero: Adam Schiff (D-CA), l’ex deputata Liz Cheney (R-WY) e il dottor Anthony Fauci , ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Vediamo chi sono questi personaggi e perché potrebbero essere graziati.

A chi potrebbe concedere la grazia Joe Biden

Il tutto parte dall’annuncio di Donald Trump nella scorsa settimana di voler nominare Kash Patel come direttore dell’FBI. Patel, un fedele alleato di Trump, ha giurato di perseguire i critici dell’ex presidente, aumentando le preoccupazioni tra gli assistenti di Biden su possibili indagini o incriminazioni contro funzionari che si sono opposti a Trump in passato.

Del resto, è noto il disprezzo del Tycoon provato per personaggi come Cheney e Fauci, con quest’ultimo che ha ben servito lo storytelling su Pandemia e vaccini anti-covid (ridendo anche alle spalle di Trump).

Gli assistenti di Biden che spingono verso queste assoluzioni preventive, invocherebbero il precedente del presidente Gerald Ford del 1974 a Richard Nixon, risparmiando alla nazione ulteriori divisioni dopo il Watergate. Per una pace tutta interna alla dicotomia democratico-repubblicana che guida il paese dal dopoguerra.

Democratici come il senatore Ed Markey (D-MA) hanno invocato quell’esempio, suggerendo che i condoni potrebbero essere necessari per guarire una nazione polarizzata e proteggere i funzionari da indebite persecuzioni politiche.

Queste le parole di Markey in una intervista:

Se entro il 19 gennaio sarà chiaro che [la vendetta] è la sua intenzione, allora raccomanderei al presidente Biden di concedere quelle grazie preventive alle persone , perché è proprio ciò di cui il nostro Paese avrà bisogno l’anno prossimo

La decisione di emettere queste grazie consoliderebbe senza dubbio lo status di Biden come uno dei peggiori presidenti nella storia degli Stati Uniti.

