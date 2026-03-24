Berlino e la crisi di Pub e birrerie: chiudono sempre più attività

Vediamo perché a Berlino stanno chiudendo sempre più Pub e Birrerie.

Berlino, Capitale della Germania in continua evoluzione. Dove la modernità e la proiezione verso il futuro si mescola con un’anima crepuscolare che la rende affascinante, intimista, indimenticabile. Soprattutto d’inverno, quando la neve e le temperature rigide avvolgono la città, alimentando quella sensazione di cupezza che piace a molti.

Caratteristiche che negli anni ’70 spinsero alcuni grandi artisti americani a trasferirsi per alcuni anni al fine di ritrovare se stessi, la propria ispirazione e allontanarsi dagli eccessi (magari però trovandone altri): si pensi a Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop…

Berlino però sta affrontando anche una crisi senza precedenti della sua famosa tradizione birraria. Nei primi mesi del 2026 hanno fatto molto parlare di sé le chiusure dei pub di Friedrichshain e Wiesbaden. Ma soprattutto, la dichiarazione di insolvenza da parte del gigante scozzese Brewdog e l’annuncio della chiusura degli ultimi asset rimasti nel Paese: il pub di Berlino, il birrificio di Marienfelde e il locale di Amburgo.

Oltre alle mere chiusure di pub e birrifici, si sta assistendo anche al fatto che alcuni attori della craft beer berlinese stanno abbandonando l’ortodossia delle birre artigianali da 35 euro al litro, iniziando a proporre tra le loro spine prodotti più dozzinali, come la Schultheiss o la Guinness.

Ma cosa sta causando la crisi della tradizione birraia berlinese? Una serie di fattori socio-economici.

Perché a Berlino stanno chiudendo Pub e birrerie?

Come spiega l’interessantissimo sito Berlino Caput Mundi, che offre una finestra sulla città, la pandemia ha senza dubbio dato il primo e più duro colpo a molte attività del settore.

Infatti, nei mesi successivi al lockdown ha alzato bandiera bianca Aufsturz, sulla Oranienburger Straße: un pub molto ampio, con un’ottima offerta culinaria e una carta delle birre che includeva un centinaio di referenze, dalle bavaresi alle belghe, passando ovviamente per quelle inglesi.

Poi ha chiuso Lager Lager, ottimo negozio con sette spine nel quartiere giovane e multietnico di Neukölln. E poi ancora Bräugier, Schneeeule, Foersters Feine Biere a Friedenau e BierLaden a Kreuzberg. Tutti progetti ambiziosi che proponevano birre artigianali. I quali hanno avuto la sfortuna di aprire nel momento sbagliato.

Rilevanti poi le chiusure di locali storici come Hopfen und Malz, Getränkefeinkost e un altro noto Getränkemarkt specializzato in birre internazionali a Prenzlauer Berg.

Dopo la Pandemia, però, aggiungiamo noi, sono arrivate le guerre, che hanno portato a un innalzamento speculativo generale dei costi: Ucraina prima e Iran poi. La Germania paga scelte in politica estera discutibili, interrompendo i contatti commerciali con la Russia, danneggiando così pesantemente molti settori della propria economia.

E poi ci sono i motivi socioculturali: Berlino è sempre più una città cosmopolita e multietnica, dove prevale sempre più la cultura araba. Del resto, la capitale tedesca da tempo vanta sul proprio territorio la più grande comunità turca d’Europa, tanto da vantare un “quartiere turco“: Kreuzberg. E ciò sta cambiando la domanda interna, come del resto accaduto già a Londra (ne abbiamo parlato qui).

- / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità