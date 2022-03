Benzina alle stelle, come risparmiare? Alcuni semplici trucchi

Introduzione

Come risparmiare sulla benzina? Se lo chiedono in tanti italiani, visti i rincari di benzina e diesel, che ormai hanno sfondato i 2 euro. Ma anche il metano continua a salire, sebbene a debita distanza. Ma i prezzi continuino a salire pure lì.

Certo, sono anni che la benzina ha superato 1,30 euro, mantenendo una media tra 1,50 e 1,60 euro. Alle dinamiche geopolitiche, in Italia scontiamo pure il torto delle accise. Alcune ormai quasi secolari.

Questa impennata è una ottima pubblicità per le auto elettriche, presentate come la panacea contro l’inquinamento. Ma non sono proprio green come vengono presentate (ne ho parlato qui).

Ma torniamo alla domanda di partenza: come risparmiare sulla benzina? Ecco qualche buon metodo.

Come risparmiare sulla benzina

Avvenire dà dei buoni consigli. Vediamoli di seguito.

Guidare con una media di 50 Km/h

Meglio adottare una morbida e fluida, e ridurre la velocità a cui siamo abituati. La media di 50 km/h è l’ideale: si consuma meno e si rispettano i limiti di velocità. Per esempio, procedere a 130 km/h comporta consumi del 25% superiori rispetto a una velocità di 110 km/h, che a sua volta aumenta del 9% i consumi rispetto a 95 km/h e del 15% rispetto a 80 km/h.

Riducendo la velocità in autostrada con una vettura diesel compatta da 130 km/h a 120 significa risparmiare circa 6 km/litro. Facendo un esempio concreto, su un tratto Milano-Bologna (circa 200 km), si risparmiano circa 4 litri di gasolio.

Su una percorrenza media di 10mila km, è bene ricordare che, si possono risparmiare fino a 2 litri di carburante al mese, circa 60 euro l’anno. Cambiare marcia a circa 2000 giri fa risparmiare 40 euro l’anno.

Tenere i finestrini chiusi

E’ stato verificato che guidare con i finestrini chiusi permette di risparmiare fino a 55 euro l’anno di benzina. Ovviamente, se ciò è possibile in inverno, diventa complicato in estate. Dove, tenere i finestrini chiusi implicherebbe poi accendere il climatizzatore, che consuma molto.

Velocità costante

Mantenere una velocità costante fa risparmiare fino al 35% di carburante.

Pressione delle gomme

Anche le ruote sono importanti. Con una corretta pressione delle gomme, si utilizza il 3% di carburante in meno, con un risparmio di oltre 60 euro l’anno.

Occhio ai carichi

Un peso di soli 20 Kg aumenta i consumi di carburante dello 0,5% e non utilizzando gli accessori che penalizzano l’aerodinamica dell’auto si riducono i consumi di circa il 10% a viaggio.

Non abusare dell’aria condizionata

Prima accennavamo all’aria condizionata, tenuta accesa al massimo può far consumare fino al 25% in più di carburante a viaggio. Meglio accenderla a metà, il tempo di far rinfrescare l’auto, per poi spegnerla fin quando l’effetto svanisce e riaccenderla. Alternare in questo modo nelle ore più calde.

Oppure tenerla ai livelli minimi per più tempo, ma ricordandosi di spegnerla per almeno mezz’ora. Evitare di accenderla nelle ore serali o nelle prime ore del mattino.

Ricordiamoci che l’aria condizionata fa anche male alla salute, oltre che alla tasca.

Come risparmiare sulla benzina scegliendo la pompa giusta

Di pompe ormai ce ne sono tante, con marchi diversi. Cercare il prezzo più conveniente è dunque un optional non di poco conto, un po’ quando si specula tra i negozi. Ovviamente, occhio anche alla qualità della benzina offerta, perché proprio in questi periodi che in molti ne approfittano per truffare il prossimo.

Ci sono poi le «pompe bianche» o «no logo», cioè le indipendenti, le senza marchio. Hanno una presenza regionale o provinciale, spesso si tratta di imprenditori indipendenti. In questi giorni molti di questi offrono i carburanti con costi mediamente più bassi di 16 centesimi al litro. Che su un pieno da 50 litri vuol dire risparmiare 8 euro. Se ne contano quasi 8mila in Italia. Si possono anche cercare su app di navigazione come Maps o Waze.

Differenza tra pompe con logo e senza logo

Qual è la differenza tra pompe con logo e senza logo? Alcune caratteristiche che hanno le prime e non le seconde, come i costi accessori non scaricati sull’utenza. Ovvero:

personale ridotto al minimo

assenza della pubblicità e del marketing

assenza di iniziative di marketing come carte fedeltà o schede per raccolte punti con «premi»

I controlli sull’adulterazione della benzina erogata sono gli stessi, quindi il rischio truffa è il medesimo.

App per risparmiare sulla benzina

Le applicazioni possono tornarci utili anche per risparmiare sulla benzina. Qui Finanza ce ne suggerisce qualcuna: