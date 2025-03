Benigni, il sermone sull’Europa è costato un Milione di euro

Vediamo quanto ha guadagnato Roberto Benigni per lo spettacolo su Raiuno Il sogno e quanti spettatori ha fatto.

Mercoledì scorso, l’attore e regista Roberto Benigni è tornato su Raiuno a 12 anni di distanza dall’ultimo spettacolo con “Il Sogno“. Annunciato a Sanremo e pubblicizzato per circa un mese con uno spot inizialmente alquanto criptico.

Cominciano a circolare le prime cifre su quanto abbia guadagnato Benigni per lo show. Un tema che ha sempre indignato il pubblico, soprattutto gli abbonati Rai, per il solito vizio a sinistra di predicare bene a suon di euro. Per il classico modus operandi del “cuore a destra e il portafoglio a sinistra“.

Dopo l’Oscar ottenuto con La vita è bella, il comico toscano ha cominciato a vestire i panni del giullare alla corte della sinistra radical chic e neoliberista. Ne Il sogno ha parlato di Europa, citando, involontariamente, anche quel Manifesto di Ventotene che in questi giorni è stato al centro del dibattito tra maggioranza e opposizione dopo la provocazione del Premier Meloni in Parlamento.

Ma quanto ha guadagnato Benigni per il suo spettacolo? E qual è lo stato lo share? Vediamolo di seguito.

Quanto ha guadagnato Benigni per il suo spettacolo?

Secondo quanto riporta Il Giornale, Il sogno sarebbe costato quasi un milione di euro. Ossia, il budget messo a disposizione dalla Rai a Roberto Benigni, andati alla società di produzione Melampo, fondata dallo stesso Benigni con la moglie Nicoletta Braschi.

La cifra è quasi completa, visto che occorre sottrarre solo i costi minimi delle riprese avvenute nel teatro 9 degli Studi De Paolis. Dove peraltro la scenografia è stata minimal, per non dire inesistente, dato che Benigni si è esibito su un palco praticamente vuoto con uno sfondo arancione. Il tutto, per concentrare l’attenzione solo su di lui e la sua capacità di tenere un monologo ininterrottamente per circa 2 ore.

Quanti spettatori ha fatto lo show di Benigni?

Ma qual è stato il risultato, a parte il sermone sull’Europa e contro i Nazionalismi, di quelli che tanto piacciono alla sinistra salottiera lontana dai problemi della gente? Beh, quasi 4.400.000 spettatori, per uno share pari al 28%. Ben lontani dai numeri quasi tripli del 2013, ma tanto è bastato per vincere la serata rispetto alla concorrenza.

Certo, rispetto ad allora la Tv è cambiata tanto. Oggi ci sono le piattaforme streaming a farla da padrona e anche quelle Rai e Mediaset spesso finiscono per essere preferite per guardare i contenuti. Poiché prive o quasi di interruzioni pubblicitarie e con la possibilità di mettere pausa e riprendere dal punto interrotto quando vogliamo.

Insomma, ci hanno dato la libertà di essere protagonisti attivi della visione e non spettatori passivi. O, almeno, questa è l’illusione che ci hanno dato le smart tv.

