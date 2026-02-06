Pubblicità

Una rivoluzionaria batteria vivente a base di funghi

Ricercatrici dell’Empa progettano un’innovativa MFC, stampabile in 3D con inchiostro di cellulosa e cellule fungine

In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, l’aumento dei rifiuti elettronici e l’esaurimento dei materiali non rinnovabili rendono quantomai urgente trovare delle alternative biodegradabili e rinnovabili per la produzione dei nostri dispositivi — quale migliore soluzione dei funghi?

Aspettate, non andate via, posso spiegare! Lo so, queste bizzarre forme di vita più vicine agli animali che alle piante sono note per la loro commestibilità, tossicità o utilità nella produzione di farmaci, piuttosto che come componenti per cellulari, ma pare proprio che le avevamo sottovalutate.

Come funziona la batteria ai funghi

Ricercatrici dell’Empa (Laboratori Federali Svizzeri di Scienza e Tecnologia dei Materiali) hanno infatti scoperto che i funghi non se la cavano affatto male nel generare elettricità e, nell’ambito di un progetto di ricerca triennale, hanno sviluppato una batteria vivente che si ricarica mangiando.

