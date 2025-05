Batteri specchio troppo pericolosi: biologi chiedono stop alla ricerca

II batteri specchio sarebbero pericolosi perché rilascerebbero nell’ambiente organismi invisibili al sistema immunitario.

Batteri specchio. C’è chi dice No! Ma andiamo per gradi. Per biologia di sintesi si intende quella disciplina che si posiziona a metà strada tra la biologia e l’ingegneria.

Una disciplina tutto sommato anche recente, essendo nata a inizio ‘900, ma che, nonostante questo, ci ha già regalato exploit straordinari. Si pensi alla possibilità di immagazzinare informazioni nel DNA, modificare geni in maniera estremamente accurata e, non di meno, progettare e creare in laboratorio un organismo vivente.

Tutte queste scoperte – così come lo sviluppo di farmaci efficaci contro la malaria o di materiali artificiali resistenti come la seta del ragno – non sarebbero stati possibili se la ricerca in merito non fosse stata libera e collaborativa. O, quanto meno, in maniera rapida come è di fatto avvenuto.

Perché i batteri specchio sono pericolosi?

Ci sono però pratiche che gli stessi scienziati, almeno quelli più coscienziosi, sconsigliano per la loro estrema pericolosità. Si pensi alla creazione in laboratorio dei cosiddetti batteri specchio. Vediamo di cosa si tratta.

Foto di Arek Socha da Pixabay

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn