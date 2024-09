In uno spiazzante video Bassetti critica le attuali direttive sui tamponi

L’infettivologo nonché primario dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, da tempo ormai ha assunto posizioni più critiche rispetto alla gestione sanitaria del Covid-19. Soprattutto da quando la Pandemia è stata dichiarata ufficialmente terminata. Ora è difficile capire se lo faccia per costruirsi una nuova verginità mediatica o perché effettivamente ritiene certe regole ingiuste e superate.

Del resto, i No Vax (così come sono ingiustamente chiamati gli scettici riguardo i vaccini mRna) non hanno dimenticato cosa diceva durante quel terribile biennio, compresa una versione inquietante di Jingle Bells tramite la quale, insieme ad altri 2 noti medici, invogliava le persone a vaccinarsi. Oltre alle ospitate televisive glamour, come quella con la famiglia da Barbara D’Urso.

Ora ha pubblicato un video dove critica le regole sui tamponi, pericolose soprattutto per gli anziani.

Il video di Bassetti contro i tamponi

Nel video, si vede Matteo Bassetti immerso nel verde, abbronzato, con una t-shirt bianca con tanto di immagine stampata davanti raffigurante il DNA e i virus che fa scena ed esalta un fisico invidiabile a 52 anni.

Dura poco più di un minuto e ci dice che l’aumento di casi di Covid non esiste e che fare il tampone a chi è senza sintomi non si deve, altrimenti è facile che questi falsi “positivi al Covid” vengano mandati in ospedale. Il che è pericolosissimo soprattutto per chi ha un’età piuttosto avanzata, come i 90enni, i quali rischiano seriamente di morire e non per il Covid-19.

Accogliamo positivamente questo messaggio, a prescindere da qualunque sia il fine. Che il terrorismo mediatico cessi. Già in tanti hanno speculato e guadagnato su questo virus mortale per oltre il 90% dei casi solo a chi aveva 3-4 patologie pregresse.

Ecco il video, ciascuno si farà la propria idea:

