Quando Bassetti derise il Nobel per la fisica Giorgio Parisi

Il 2021 sta portando particolarmente bene all’Italia. Si è partiti con l’Eurovision contest vinto dai Maneskin, band romana vincitrice di Sanremo, che sta spopolando pure in America.

Poi una serie di successi sportivi, su tutti gli Europei di calcio ma anche le medaglie olimpiche ed altri successi in altre discipline. Perfino il campionato del Mondo di pasticceria.

Ed ora il Nobel per la fisica 2021 a Giorgio Parisi.

Certo, detta così sembra una miscellanea un po’ ignorante, dato che si mettono insieme musica, sport e scienza. Ma tutto sommato, in tempi di magra e di continue umiliazioni politico-economiche, è anche concesso il “chi più ne ha, più ne metta“.

A proposito del Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, sta facendo il giro del web il video di quando l’onnipresente virologo Matteo Bassetti derise una sua disamina sul Covid-19.

Ecco il video e perché Giorgio Parisi ha ricevuto il Premio Nobel per la Fisica 2021.

Giorgio Parisi e Matteo Bassetti video

In una puntata de L‘aria che tira, in onda su La7, in collegamento c’erano contemporaneamente Giorgio Parisi e Matteo Bassetti. La presentatrice Myrta Merlino (quella che durante il Lockdown non perse tempo a denigrare Napoli) lo introdusse dicendosi spaventata dalla sua previsione di una quarta ondata.

Lo scienziato spiegò che il calo dei contagi in Inghilterra era dovuto, in primis, alle misure restrittive e al lockdown e in seconda analisi ai vaccini, suscitando il dissenso di Bassetti. Che pochi minuti prima aveva duramente criticato la campagna vaccinale in Italia.

Queste le sue parole:

Io so leggere i dati, anzi la mia specialità è leggere i dati. E i dati inglesi dicono una cosa chiarissima, che è l’opposta di quello che ha detto il dottor Bassetti: la diminuzione enorme dei casi è cominciata prima della campagna vaccinale, che non poteva produrre da sola quel calo. La diminuzione di casi è dovuta al lockdown strettissimo che è stato fatto. Adesso sicuramente la campagna vaccinale può aiutare ed aiuterà moltissimo per la diminuzione di casi

Parisi aggiunse che la campagna vaccinale italiana, ferocemente criticata da Bassetti, non si discostava molto da quella tedesca.

Mentre parlava, Bassetti ha deriso più volte le sue parole. Fermo sostenitore dei vaccini, finito pure sotto scorta e su qualche rivista di gossip. Di quelle che si leggono sotto l’ombrellone.

Ecco il video di quando Bassetti deride il Premio Nobel per la fisica Parisi.

Perché Giorgio Parisi ha ricevuto Nobel per la Fisica 2021

Come riporta Il fatto quotidiano il Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato ex equo a Giorgio Parisi, al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann.

Il fisico italiano è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi, perseguite da 40 anni. Manabe e Hasselmann hanno avuto il riconoscimento per le loro ricerche su modelli climatici e il riscaldamento globale.

I tre laureati condividono il riconoscimento per gli studi sui fenomeni caotici e apparentemente casuali. Più precisamente, per quanto concerne Parisi, “la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria“.

Proprio qualche giorno fa, Giorgio Parisi era entrato nella classifica Clarivate Citation Laureates di cui fanno parte gli scienziati più citati al mondo tra cui molti Nobel.