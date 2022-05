Caos barelle al Cardarelli, un vecchio problema mai risolto

Introduzione

Stanno facendo il giro del web le nuove ed ennesime immagini delle tantissime barelle parcheggiate al Pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Con tanto di polemiche e soliti discorsi al seguito.

Immagini a dire il vero non nuove. L’Ospedale Cardarelli di Napoli ha un problema strutturale, patito da tempo ormai immemore. Con alcuni picchi che poi scandalizzano.

Il Governatore De Luca, quando fu eletto nel 2015, disse “mai più barelle al Pronto soccorso del Cardarelli“. Ma sono passati 7 anni.

Problema barelle al Cardarelli motivi

Come riporta La Repubblica, al pittoresco Presidente della Regione Campania, non sono mancate rimostranze dei medici dell’emergenza-urgenza del Cardarelli di Napoli. Mentre Maria Triassi – presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II – ha rilanciato ancora una volta la richiesta di aprire un pronto soccorso nell’azienda ospedaliera universitaria di via Pansini ovvero il Policlinico).

De Luca però, ammettendo l’atavicità del problema, ritiene invece che semmai andrebbe aperto il Pronto soccorso del Monaldi, ospedale posto in zona, dove, ricorda, ci sono “nove sale operatorie e si potrebbe aprire più rapidamente“. Oltre a migliorare la Medicina territoriale, il che non spingerebbe tutti a recarsi al Cardarelli.

In effetti, è proprio questo il problema. La Municipalità di Napoli conta circa 2 milioni di abitanti e negli altri Comuni gli ospedali non danno grandi segnali di affidabilità. Il che spinge appunto a recarsi in quelli rinomati. Inoltre, in pochi si recano presso la Guardia medica, forse ignorandone l’esistenza o, appunto, non fidandosi troppo.

Il Covid-19 ha fatto il resto, peggiorando una situazione già grave.

Conclusioni

La Sanità campana è al collasso, tra ruberie del passato, troppi “figli di” diventati medici o impiegati e sprechi ancora in corso. Un problema comunque patito da tutta lo SSN, con alcune eccezioni qua e là per il Paese. Peccato, perché Napoli vanta molte eccellenze anche in ambito medico.