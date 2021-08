Barbara D’urso, addio trash? Ecco novità Pomeriggio Cinque

Quali sono le novità di Pomeriggio cinque? Barbara D’Urso pronta a tornare su Canale 5 con il suo Pomeriggio cinque, il prossimo 6 settembre. Non è ancora stato ufficializzato l’orario, ma probabilmente sarà sempre quello degli ultimi anni.

Malgrado “Carmelita” abbia sempre macinato ottimi ascolti settimanali e abbia tirato la carretta per il Biscione durante l’ultimo anno e mezzo molto difficile anche per i palinsesti televisivi, il suo programma è stato fortemente in bilico. Mentre la domenica è sicuro che non condurrà il programma concorrente allo storico Domenica In in onda come noto su RaiUno.

Complici gli ascolti inferiori rispetto al programma della Venier, che hanno anche costretto ad un cambio di orario della messa in onda. Ma, a quanto pare, anche perché Pier Silvio sembra voler ridurre lo spazio destinato al trash su Canale 5.

Vediamo come sarà il nuovo Pomeriggio cinque di Barbara D’Urso e cosa andrà in onda al suo posto la Domenica.

Cosa andrà al posto di Domenica Live

Come riporta Di Lei, Barbara D’Urso ha perso definitivamente Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Sostituiti dal nuovo appuntamento domenicale di Verissimo con Silvia Toffanin e Scene Da Un Matrimonio, lo storico programma di Davide Mengacci che sarà condotto, paradossalmente visto la sua vita sentimentale, da Anna Tatangelo.

Pomeriggio Cinque novità

Foto di Samuel Capellari da Wikimedia Commons

Pomeriggio Cinque non sarà invece cancellato, ma cambierà format, avvicinandosi molto di più al concorrente La vita in diretta. Ovvero, sarà in una versione ridotta e votata alla cronaca e al giornalismo vero e proprio.

Pochi ospiti e approfondimenti sull’attualità, senza i siparietti trash che andavano in onda nell’ultima parte del programma dedicati ai reality e al gossip in generale.

Chi condurrà la Talpa

A quanto pare, per la D’Urso ci sarà comunque una ricompensa per questo ridimensionamento. Mediaset ha acquisito i diritti de La Talpa e si vocifera che potrebbe finire proprio nelle sue mani.

Vedremo se tutto ciò sarà confermato. Certo è che la ricetta della D’Urso funzionava e qui ho spiegato perché.