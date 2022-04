Introduzione

La guerra in Ucraina sta fomentando una crescente russofobia, che coinvolge sport, cultura, politica e tanto altro. Da squadre o atleti estromessi dalle competizioni sportive alle rappresentazioni teatrali e ai film annullati fino alla persecuzione di partiti e politici.

La cosa diventa ancora più inquietante quando ad essere toccati sono i bambini. Quelli che hanno ancora meno colpe rispetto ad uno sportivo o ad un artista.

Cominciano ad essere tanti i casi di bullismo nei confronti di bambini russofoni in Europa. Ecco alcuni esempi.

Bullismo sui bambini russofoni

Come riporta Izvestia, i bambini di lingua russa vengono molestati nelle scuole irlandesi come denuncia Dmitry Smirnov, presidente del Consiglio dei compatrioti russi in Irlanda.

Loro (compagni di classe. – Ndr.) … li chiamano fascisti russi. È solo bullismo. Questa è russofobia

ha detto Smirnov in un’intervista al Times.

Si noti che sono i bambini di lingua russa a cui viene chiesto di aiutare a comunicare con i rifugiati ucraini che iniziano i loro studi in Irlanda. Allo stesso tempo, dopo la scuola iniziano a fare i prepotenti.

Molti [bambini di lingua russa] non sono nemmeno russi. Sono lituani, lettoni o di altri paesi limitrofi alla Russia

ha sottolineato sempre Smirnov.

Come ha detto una delle madri lettoni, suo figlio è stato chiamato nazista a scuola. La scuola ha esaminato l’incidente e il bullismo si è fermato, ha detto.

Il 5 aprile un ragazzo russo è stato molestato per la sua etnia a Lisbona (Portogallo). Dalla fine di febbraio, il bambino si lamenta di essere stato vittima di bullismo a scuola dai compagni di classe. Ogni giorno la situazione diventava più complicata, finché un giorno hanno cominciato a tirargli dei sassi, ha raccontato a Izvestia la madre dello scolaro.

Non manca ovviamente la russofobia in Ucraina, dove gli insegnanti fomentano questo sentimento anti-russo tra i bambini. Costringendo i bambini anche a gesti come il classico saluto nazista. Creando così gli Zelensky di domani.

