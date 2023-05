Con Biden al governo perse le tracce di 85mila bambini immigrati

Come denuncia il NYT, sotto l’amministrazione Biden si perdono le tracce di decine di bambini immigrati.

Gli Stati Uniti hanno sempre avuto un problema di gestione dei confini con il Messico, da cui arrivano droga, manovalanza “in nero“, prostitute e minori dei quali si perdono le tracce.

Il governo degli Stati Uniti è indirettamente, almeno si spera, corresponsabile di decine di migliaia di minori dei quali si perdono completamente le tracce e non si sa che fine abbiano fatto. O, meglio, un’idea ce l’abbiamo un po’ tutti e non è certo bella.

Traffico di bambini ai confini tra Usa e Messico

Come riferisce Fox News, la settimana scorsa una sottocommissione della commissione giudiziaria della Camera ascolterà testimonianze su ciò che accade ai minori non accompagnati dopo che hanno affollato il confine.

Tara Lee Rodas, un’informatrice che in precedenza ha lavorato nell’ufficio dell’ispettore generale presso il Dipartimento della salute e dei servizi umani, ha affermato che i bambini vengono collocati dove non dovrebbero:

Che sia intenzionale o meno, si può sostenere che il governo degli Stati Uniti è diventato l’intermediario in un’operazione di traffico di bambini su larga scala e multimiliardaria gestita da cattivi attori che cercano di trarre profitto dalla vita dei bambini Oggi i bambini lavoreranno turni notturni nei mattatoi, nelle fabbriche, nei ristoranti per pagare i loro debiti con contrabbandieri e trafficanti. Oggi i bambini saranno venduti per il sesso

Rodas ha affermato di essersi offerta volontaria in un sito di accoglienza per aiutare l’Ufficio HHS per il reinsediamento dei rifugiati a identificare gli sponsor per i bambini che entrano illegalmente negli Stati Uniti.

Pensavo che avrei aiutato a mettere i bambini in case amorevoli. Invece, ho scoperto che i bambini vengono trafficati attraverso una rete sofisticata che inizia con il reclutamento nel loro paese d’origine, il contrabbando al confine con gli Stati Uniti e finisce quando ORR consegna un bambino a uno sponsor – alcuni sponsor sono criminali e trafficanti e membri di Transnational Organizzazioni criminali. Alcuni sponsor vedono i bambini come merci e beni da utilizzare per guadagnare un reddito: ecco perché stiamo assistendo a un’esplosione del traffico di manodopera

ha concluso la Rodas.

Sotto l’amministrazione Biden perse le tracce di 85mila bambini immigrati

Le statistiche della dogana e della protezione delle frontiere mostrano che i minori non accompagnati alla frontiera sono passati da 33.239 nell’anno fiscale 2020 a oltre 146.000 nell’anno fiscale 2021 e 152.000 nell’anno fiscale 2022. Ciò significa che da quando c’è Biden al governo il loro numero è triplicato.

In teoria, i minori vengono affidati alla custodia dell’HHS e quindi collegati con uno sponsor. Tuttavia, a febbraio, un rapporto del New York Times affermava che l’amministrazione Biden aveva perso le tracce di circa 85.000 bambini.

Sheena Rodriguez, fondatrice e presidente di Alliance for a Safe Texas, che testimonierà mercoledì, ha affermato che i cartelli della droga in Messico trasportano bambini negli Stati Uniti, secondo Fox.

L’amministrazione Biden sta cercando di nascondere i risultati della sua fallimentare politica di frontiera:

Non possiamo più chiudere un occhio e fingere che non stia accadendo. Il Congresso ha il potere di fermare tutto questo, ed è per questo che vi invito a fare ciò che è giusto

Le osservazioni preparate di Jessica Vaughn, direttrice degli studi politici presso il Center for Immigration Studies, affermano che i bambini vengono

incanalati con noncuranza attraverso la custodia di agenzie e appaltatori governativi statunitensi e consegnati a sponsor controllati con molta leggerezza (che di solito sono anche qui illegalmente) nelle nostre comunità senza tener conto della loro sicurezza e del loro benessere. Non c’è dubbio che il sistema per l’elaborazione dei minori che attraversano illegalmente sia disfunzionale, lo sia da tempo e debba essere riparato.

L’ amministrazione Biden ha sentito voci interne sulla questione, secondo il New York Times. “Se non si continua a fare nulla, ci sarà un evento catastrofico”, ha avvertito il funzionario dell’HHS Jallyn Sualog nel 2021, affermando che il sistema stava “mettendo a rischio i bambini”.

Ha continuato ad avvertire i suoi capi fino a quando non è stata retrocessa e citata in giudizio, fino ad essere costretta a rassegnare le dimissioni.

Avevano fatto il giro del mondo le immagini di bambini in lacrime al confine, separati dalle loro famiglie, al fine di sensibilizzare le persone rispetto alla brutalità del governo Trump. Ma, almeno, al netto del confezionamento mediatico ‘ad hoc’, i bambini non sparivano nel nulla. Evidentemente, avere una vice di colore si conferma essere stata una operazione di facciata politically correct per acchiappare voti. Come già visto quando Kamala Harris ha bloccato gli immigrati provenienti dal Centro America.

