Bagaglio a mano: i migliori modelli per Easyjet, Ryanair e Wizzair

Ecco i migliori modelli di bagaglio a mano compatti ma spaziosi per compagnie aeree low cost come Ryanair, Easyjet e Wizzair.

Per bagaglio a mano si intende il bagaglio che una compagnia aerea consente di portare con sé sul velivolo. In genere, viene stipato sotto al proprio sediolino o in un vano richiudibile posto in alto rispetto al proprio posto. Si distinguono pertanto dai bagagli da stiva, poiché questi ultimi sono più grandi e sono destinati a un’altra allocazione. Per poi essere recuperati alla fine del viaggio sul cosiddetto nastro trasportatore.

Affinché sia possibile portare con sé il bagaglio a mano, è necessario che rientri entro certe dimensioni indicate (e imposte) dalla compagnia con la quale si viaggia. Negli ultimi anni, soprattutto le compagnie aeree low cost, hanno imposto dimensioni sempre più rigide e ristrette, per cui non è facile scegliere quale prodotto sia il migliore.

Per aiutarvi nella scelta, di seguito vi proponiamo un elenco di bagagli a mano molto interessanti su Amazon, selezionati, oltre che per il prezzo conveniente, anche per le recensioni positive di chi li ha utilizzati.

Come scegliere un bagaglio a mano?

Un bagaglio a mano deve raggiungere un compromesso tra le proprie esigenze e le dimensioni richieste dalla compagnia aerea con cui si vola. Del resto, in molti cercano di farci entrare tutto l’occorrente affinché non debbano pagare un bagaglio aggiuntivo.

Inoltre, si può aggiungere una terza esigenza: quella di scegliere il formato zaino se per esempio si è certi che prima di raggiungere l’alloggio o l’ultimo giorno prima del volo, si voglia girare già o ancora, senza perdere quindi il giorno di arrivo o di partenza. Una soluzione pratica rispetto a un trolley che invece andrebbe trascinato.

Il bagaglio a mano deve avere tante tasche, interne ed esterne, così da suddividere gli oggetti in modo ordinato e ritrovarli subito al bisogno. Non mancano poi prodotti di design per chi vuole anche fare bella figura con i propri compagni di viaggio (primo viaggio col partner, viaggio con colleghi o il capo, ecc.) o per chi non vuole rovinare il proprio look.

Migliori modelli di bagaglio a mano in offerta su Amazon

Ecco 6 tra i migliori modelli di bagaglio a mano in offerta su Amazon. Ricordiamo che dalla pagina Amazon è anche possibile altre varianti di colori e altre dimensioni.

Cabin Max Manhattan 24L Wizz Air Zaino 40x30x20

Immagine da Amazon

Partiamo da questo elegante bagaglio a mano in total black, molto elegante ma anche pratico. Dimensioni: 40x30x20 cm. Adatto per la maggior parte delle principali compagnie aeree e testato soprattutto per Wizz Air. Materiale in poliestere Rpet realizzato con bottiglie di plastica riciclate. Capacità di 24 litri. A dispetto delle dimensioni compatte, gode di una ampia apertura in stile valigia. Molto comodo, grazie alle cinghie ben imbottite e una cinghia posteriore per agganciare eventuali capi che si arrotolano. Non manca poi un portabottiglie laterale e una maniglia per il trasporto superiore e laterale. Offre anche una massima sicurezza, grazie alle cerniere con chiusura lampo che consente di mantenere gli oggetti di valore al sicuro e protetti. Molto utile poi la presenza di una tasca organizer frontale con tasca interna con cerniera e scomparto posteriore. Qui ci possono entrare dispositivi portatili grandi fino a 13”. Non è finita qui: lo scomparto principale è dotato di tasche a rete 3D per poter inserire oggetti e accessori di piccole dimensioni.

LOVEVOOK Zaino da Viaggio 45x33x20 cm

Immagine da Amazon

Ecco un altro modello salvaspazio, molto capiente a dispetto delle dimensioni. Parliamo di 45 cm x 33 cm x 20 cm. Vanta un totale di 25 tasche all’interno dello zaino. Ma oltre ad esse anche 5 grandi scomparti, 1 tasca laterale e 1 tasca posteriore nascosta con una capacità di 30-40 L. Ti sembrerà di usare una valigia, visto che si apre e si chiude a 180°, il che ti consentirà di passare rapidamente attraverso i controlli di sicurezza. Molto pratica da utilizzare, vanta 2 maniglie nella parte superiore e laterale, una cinghia per bagagli sul retro e uno scomparto separato per laptop (fino a 17,3 pollici) con protezione imbottita. In questo modo potrai lavorare, studiare o dedicarti al gaming ovunque ti trovi. Incluse troverai anche: 1 borsa per scarpe, 1 borsa per vestiti e 1 beauty case impermeabile. Molto utile per le donne che non vogliono rinunciare alle proprie abitudini. Molto resistente, è realizzato in poliestere, dunque anche impermeabile. Dispone di spallacci regolabili e imbottiti. Inoltre, per stare più comodi, puoi utilizzare le cinghie posteriori.

Cabin Max

Immagine da Amazon

Il presente bagaglio a mano combina il colore grigio con il nero, con un colore grigio più scuro sul lato anteriore. Ma la vera chicca sono le zip gialle, che donano un tocco fresco e sportivo allo zaino. Dimensioni: 40x20x25. Offre una tasca posteriore imbottita per tablet, tasche interne 3D, uno scomparto principale con chiusura a chiave e una tasca frontale per inserire gli oggetti che vuoi trovare subito. Realizzato in twill rivestito UV ed eco-suede. È dotato di un passaggio posteriore per fissarlo facilmente a una valigia da cabina. Non manca poi una maniglia superiore robusta qualora vuoi portarlo a mo’ di valigetta.

SZLX

Immagine da Amazon

Questo zaino da viaggio è dotato di un sistema di compressione del vuoto che espelle l’aria all’interno del sacchetto attraverso la valvola di uscita, creando così maggiore spazio e capienza interna. La pompa per il vuoto è già inclusa, utilizzabile per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio ed è dotata di diversi ugelli per le diverse situazioni. Molto comoda la presenza del caricatore USB con presa Type-C. Non manca poi una separazione umido/asciutto, compressione del vuoto, scomparti multifunzionali, porta USB, scomparto separato per le scarpe e scomparto per il computer portatile. I tuoi oggetti saranno sempre allocati a dovere. Ti sembrerà di utilizzare una valigia vera e propria, dato che si apre completamente a 180°. Queste le dimensioni totali (WLH): 42cmx31cmx17cm. Peso: 2.2Lb/1KG. Ideale per camminare a lungo, anche d’estate, grazie allo schienale a nido d’ape, impermeabile e traspirante, e ai comodi spallacci in schiuma. Si può fissare saldamente a eventuali altri trolley che porti con te, grazie alla cinghia posteriore.

Samsonite Base Boost Upright

Fino ad ora abbiamo presentato degli zaini da viaggio utilizzabili come valigia. Questo modello è invece il classico trolley, per quanto super compatto: 40 x 20 x 55 cm, 41 L, 2 kg di peso. Chiusura TSA su tutte le dimensioni. Molto attento allo stile, il logo e i tirelli in metallo, come le decorazioni sulla tasca frontale. Non manca una comoda tasca frontale.

Samsonite Neopulse

Immagine da Amazon

Chiudiamo questa carrellata di bagagli a mano con questo trolley color giallo, un autentico inno all’estate. Ma, ovviamente, utilizzabile in tutte le stagioni. Il modello Spinner 55 vanta le seguenti dimensioni: 40 x 20 x 55 cm, 38 L, 2.50 kg. Design moderno, a forma di scatola, i colori sono esaltati da superfici metalliche e opache, ed è impreziosito da dettagli in metallo lucido. Le ruote, oltre ad essere silenziose, sono anche ammortizzanti. Quindi potrai anche camminare su superfici non liscie (si pensi ai sanpietrini). Materiale resistente e leggero, è stata realizzata in 100% policarbonato di alta qualità. Garantisce anche la massima sicurezza per il contenuto, grazie al lucchetto TSA.

