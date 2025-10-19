Bacoli candidata a Capitale italiana della cultura 2028: uno scrigno di tesori

Vediamo quali sono le candidate a Capitale italiana della cultura 2028 e le tante bellezze offerte da Bacoli.
Bacoli si candida a Capitale italiana della Cultura 2028. E non è la sola località campana: con essa, infatti, ne troviamo altre 4: Benevento, Mirabella Eclano, Sala Consilina e l’Unione dei Comuni della Città Caudina.
La sua nomina sarebbe un grande riconoscimento alle sue tante bellezze e attrazioni, certo, ma anche allo straordinario lavoro che il Primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione sta portando avanti: di riqualificazione di tutto il territorio, di restituzione dei beni naturali e culturali alla cittadinanza e ai turisti e di contrasto alla speculazione edilizia.
Certo, non sarà facile spuntarla poiché le contendenti sono tante e agguerrite. Pensiamo, per esempio, ad Ancona, Anagni o a Sarzana.
Vediamo di seguito quali sono le altre candidate per la Capitale italiana della Cultura 2028 e cosa vedere a Bacoli.
Candidate a Capitale italiana della Cultura 2028
Ecco l’elenco delle Capitale italiana della Cultura 2028 riportate da Napoli Today:
- Anagni (FR)- “Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce”;
- Ancona – “Ancona. Questo adesso”;
- Bacoli (NA) – “Il futuro parte da una scossa”;
- Benevento – “Attraversare l’invisibile”;
- Catania – “Catania continua”;
- Colle di Val d’Elsa (SI) – “Colle28. Per tutti, dappertutto”;
- Fiesole (FI) – “Dialoghi tra terra e cielo”;
- Forlì – “I sentieri della bellezza”;
- Galatina (LE) – “Il sogno dei luoghi”;
- Gioia Tauro (RC)- “La cultura è Gioia”;
- Gravina in Puglia (BA)- “Radici al futuro”;
- Massa – “La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia”;
- Mirabella Eclano (AV) – “L’Appia dei popoli”;
- Moncalieri (TO)- “La periferia fa centro”;
- Pieve di Soligo (TV) – “Io Siamo”;
- Pomezia (RM) – “Dal mito di Enea alle città di fondazione”;
- Rozzano (MI) – “La cultura oltre i luoghi comuni”;
- Sala Consilina (SA) – “Un ponte tra storia e futuro”;
- Sarzana (SP)- “L’impavida. Crocevia del futuro”;
- Tarquinia (VT) – “La cultura è volo”;
- Unione dei Comuni della Città Caudina – “Terra futura. Europa abita qui”;
- Valeggio sul Mincio (VR) – “Coltiviamo le persone”;
- Vieste (FG) – “L’anima bianca della Puglia”.
Cosa vedere a Bacoli?
Ecco un elenco, probabilmente non esaustivo, delle tante bellezze da vedere a Bacoli:
- Casina Vanvitelliana
- Castello aragonese
- Capo Miseno
- Piscina Mirabilis
- Parco Archeologico delle Terme di Baia
- Le foglie d’Argento Piscine
- Insenatura dello Schiacchetiello
- Museo Archeologico dei Campi Flegrei
- Beach Brother
- Lido Marina Militare
- Lido Florida
- Lago Miseno
- Lido Quintilio
- Spiaggia Miliscola
- Grotta Della Dragonara
- Tomba di Agrippina
- La Spiaggia del Castello di Baia
- Lago Fusaro
- Chiesa di Santa Maria Delle Grazie
- Chiesa di Sant’Anna, Gesù e Maria
- Villa Comunale di Bacoli
- Sacello of Augustale
- Cento Camerelle
- Chiesa Parrocchiale di San Gioacchino
- Teatro Romano di Miseno
