Bacoli candidata a Capitale italiana della cultura 2028: uno scrigno di tesori

Vediamo quali sono le candidate a Capitale italiana della cultura 2028 e le tante bellezze offerte da Bacoli.

Bacoli si candida a Capitale italiana della Cultura 2028. E non è la sola località campana: con essa, infatti, ne troviamo altre 4: Benevento, Mirabella Eclano, Sala Consilina e l’Unione dei Comuni della Città Caudina.

La sua nomina sarebbe un grande riconoscimento alle sue tante bellezze e attrazioni, certo, ma anche allo straordinario lavoro che il Primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione sta portando avanti: di riqualificazione di tutto il territorio, di restituzione dei beni naturali e culturali alla cittadinanza e ai turisti e di contrasto alla speculazione edilizia.

Certo, non sarà facile spuntarla poiché le contendenti sono tante e agguerrite. Pensiamo, per esempio, ad Ancona, Anagni o a Sarzana.

Vediamo di seguito quali sono le altre candidate per la Capitale italiana della Cultura 2028 e cosa vedere a Bacoli.

Candidate a Capitale italiana della Cultura 2028

Ecco l’elenco delle Capitale italiana della Cultura 2028 riportate da Napoli Today:

  • Anagni (FR)- “Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce”;
  • Ancona – “Ancona. Questo adesso”;
  • Bacoli (NA) – “Il futuro parte da una scossa”;
  • Benevento – “Attraversare l’invisibile”;
  • Catania – “Catania continua”;
  • Colle di Val d’Elsa (SI) – “Colle28. Per tutti, dappertutto”;
  • Fiesole (FI) – “Dialoghi tra terra e cielo”;
  • Forlì – “I sentieri della bellezza”;
  • Galatina (LE) – “Il sogno dei luoghi”;
  • Gioia Tauro (RC)- “La cultura è Gioia”;
  • Gravina in Puglia (BA)- “Radici al futuro”;
  • Massa – “La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia”;
  • Mirabella Eclano (AV) – “L’Appia dei popoli”;
  • Moncalieri (TO)- “La periferia fa centro”;
  • Pieve di Soligo (TV) – “Io Siamo”;
  • Pomezia (RM) – “Dal mito di Enea alle città di fondazione”;
  • Rozzano (MI) – “La cultura oltre i luoghi comuni”;
  • Sala Consilina (SA) – “Un ponte tra storia e futuro”;
  • Sarzana (SP)- “L’impavida. Crocevia del futuro”;
  • Tarquinia (VT) – “La cultura è volo”;
  • Unione dei Comuni della Città Caudina – “Terra futura. Europa abita qui”;
  • Valeggio sul Mincio (VR) – “Coltiviamo le persone”;
  • Vieste (FG) – “L’anima bianca della Puglia”.

Cosa vedere a Bacoli?

Ecco un elenco, probabilmente non esaustivo, delle tante bellezze da vedere a Bacoli:

  • Casina Vanvitelliana
  • Castello aragonese
  • Capo Miseno
  • Piscina Mirabilis
  • Parco Archeologico delle Terme di Baia
  • Le foglie d’Argento Piscine
  • Insenatura dello Schiacchetiello
  • Museo Archeologico dei Campi Flegrei
  • Beach Brother
  • Lido Marina Militare
  • Lido Florida
  • Lago Miseno
  • Lido Quintilio
  • Spiaggia Miliscola
  • Grotta Della Dragonara
  • Tomba di Agrippina
  • La Spiaggia del Castello di Baia
  • Lago Fusaro
  • Chiesa di Santa Maria Delle Grazie
  • Chiesa di Sant’Anna, Gesù e Maria
  • Villa Comunale di Bacoli
  • Sacello of Augustale
  • Cento Camerelle
  • Chiesa Parrocchiale di San Gioacchino
  • Teatro Romano di Miseno

Ecco il podio secondo le recensioni pubblicate sul sito TripAdvisor:

