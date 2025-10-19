Bacoli candidata a Capitale italiana della cultura 2028: uno scrigno di tesori

Vediamo quali sono le candidate a Capitale italiana della cultura 2028 e le tante bellezze offerte da Bacoli.

Bacoli si candida a Capitale italiana della Cultura 2028. E non è la sola località campana: con essa, infatti, ne troviamo altre 4: Benevento, Mirabella Eclano, Sala Consilina e l’Unione dei Comuni della Città Caudina.

La sua nomina sarebbe un grande riconoscimento alle sue tante bellezze e attrazioni, certo, ma anche allo straordinario lavoro che il Primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione sta portando avanti: di riqualificazione di tutto il territorio, di restituzione dei beni naturali e culturali alla cittadinanza e ai turisti e di contrasto alla speculazione edilizia.

Certo, non sarà facile spuntarla poiché le contendenti sono tante e agguerrite. Pensiamo, per esempio, ad Ancona, Anagni o a Sarzana.

Vediamo di seguito quali sono le altre candidate per la Capitale italiana della Cultura 2028 e cosa vedere a Bacoli.

Candidate a Capitale italiana della Cultura 2028

Ecco l’elenco delle Capitale italiana della Cultura 2028 riportate da Napoli Today:

Anagni (FR)- “Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce”;

Ancona – “Ancona. Questo adesso”;

Bacoli (NA) – “Il futuro parte da una scossa”;

Benevento – “Attraversare l’invisibile”;

Catania – “Catania continua”;

Colle di Val d’Elsa (SI) – “Colle28. Per tutti, dappertutto”;

Fiesole (FI) – “Dialoghi tra terra e cielo”;

Forlì – “I sentieri della bellezza”;

Galatina (LE) – “Il sogno dei luoghi”;

Gioia Tauro (RC)- “La cultura è Gioia”;

Gravina in Puglia (BA)- “Radici al futuro”;

Massa – “La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia”;

Mirabella Eclano (AV) – “L’Appia dei popoli”;

Moncalieri (TO)- “La periferia fa centro”;

Pieve di Soligo (TV) – “Io Siamo”;

Pomezia (RM) – “Dal mito di Enea alle città di fondazione”;

Rozzano (MI) – “La cultura oltre i luoghi comuni”;

Sala Consilina (SA) – “Un ponte tra storia e futuro”;

Sarzana (SP)- “L’impavida. Crocevia del futuro”;

Tarquinia (VT) – “La cultura è volo”;

Unione dei Comuni della Città Caudina – “Terra futura. Europa abita qui”;

Valeggio sul Mincio (VR) – “Coltiviamo le persone”;

Vieste (FG) – “L’anima bianca della Puglia”.

Cosa vedere a Bacoli?

Ecco un elenco, probabilmente non esaustivo, delle tante bellezze da vedere a Bacoli:

Casina Vanvitelliana

Castello aragonese

Capo Miseno

Piscina Mirabilis

Parco Archeologico delle Terme di Baia

Le foglie d’Argento Piscine

Insenatura dello Schiacchetiello

Museo Archeologico dei Campi Flegrei

Beach Brother

Lido Marina Militare

Lido Florida

Lago Miseno

Lido Quintilio

Spiaggia Miliscola

Grotta Della Dragonara

Tomba di Agrippina

La Spiaggia del Castello di Baia

Lago Fusaro

Chiesa di Santa Maria Delle Grazie

Chiesa di Sant’Anna, Gesù e Maria

Villa Comunale di Bacoli

Sacello of Augustale

Cento Camerelle

Chiesa Parrocchiale di San Gioacchino

Teatro Romano di Miseno

Ecco il podio secondo le recensioni pubblicate sul sito TripAdvisor:

