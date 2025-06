Autovelox, cambia tutto: ecco le novità dal 12 giugno

Ecco cosa cambia con le nuove regole che entreranno in vigore dal prossimo 12 giugno sugli autovelox, che metteranno chiarezza.

Gli autovelox sono un vero incubo per gli automobilisti, soprattutto in alcuni tratti dove sono numerosi e occorre tenere un andatura che mette a rischio motore e frizione. Sono tanti però i ricorsi da parte degli automobilisti “beccati” dai T-rex, poiché in molti casi i Comuni non hanno installato modelli omologati e a norma. Al punto che sia nato una sorta di giustiziere inneggiato sui Social, certo Fleximen.

Il governo Meloni, però, ha messo un po’ di puntini sulle i. Ecco cosa cambia dal 12 giugno.

Autovelox, cosa cambia dal 12 giugno

Le novità non riguardano tanto gli automobilisti, quanto gli enti locali che adoperano gli autovelox per fare cassa. Come riporta Il Giornale, che ha ripreso un’intervista di Gabriele Melluso, presidente dell’associazione Assoutenti, rilasciata ad Ansa, dal prossimo 12 giugno 2025 le amministrazioni locali non potranno più disseminare le strade di autovelox, ma dovranno rispettare distanze minime tra una postazione e l’altra. Inoltre, anche le zone destinate alle installazioni devono avere i presupposti previsti dalla normativa.

Ciò significa che devono essere giustificati dalla presenza di un reale pericolo legato alla velocità e dunque devono realmente servire a dissuadere gli automobilisti nel tenere un andamento sostenuto che possa mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri.

E, ancora, gli autovelox dovranno essere conformi alle regole previste, prevedere una segnaletica visibile che indichi sufficientemente e in anticipo la loro presenza e siano sottoposti ad una annuale taratura.

Maggiore responsabilizzazione degli enti locali

A quanto pare, solo il 59,4% dei dispositivi fissi presenti in Italia sia stato approvati prima del 2017. Quindi 4 autovelox su 10 non sono di fatti a norma. Infine, gli enti locali dovranno realmente destinare il denaro ricavato dalle multe per eccesso di velocità alla sicurezza stradale e al miglioramento delle infrastrutture. Invece, troppe volte finiscono nelle casse per colmare i buchi di bilancio.

A proposito di autovelox, qui abbiamo parlato del tratto di strada con più autovelox.

