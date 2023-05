Auto elettrica si può guidare su strada allagata? Tutti i rischi

Vediamo se guidare un’auto elettrica su strada allagata sia pericoloso e cosa fare se ci si trova in questa situazione spiacevole.

Si può guidare un’auto elettrica se la strada è allagata? Se le auto tradizionali, ormai già da un po’ di tempo, hanno superato il problema che si ingolfavano se finivano in pozzanghere particolarmente alte, la questione si pone per quelle elettriche, proprio per la loro natura.

La domanda è tutt’altro che banale: sappiamo bene, infatti, che l’elettricità a contatto con l’auto diventa particolarmente pericolosa. L’esempio del phon in una vasca da bagno colma d’acqua è quello più lampante. Ma, in tempi più recenti, sappiamo anche quante vittime faccia ancora uno smartphone per lo stesso motivo. Benché il sistema del salvavita abbia sicuramente abbattuto sensibilmente le vittime di tali incidenti domestici.

Ma torniamo alle auto elettriche e vediamo se è pericoloso guidarle in caso di pioggia. Con la premessa che tali raccomandazioni valgono al momento della scrittura e ben sappiamo quanto la tecnologia corra, è proprio il caso di dirlo, veloce.

Si può guidare un’auto elettrica se la strada è allagata?

La risposta pare essere No. O, quanto meno, occorre essere molto prudenti e bisogna eseguire delle manovre non proprio facili. Il sito specializzato Sicurauto riporta le raccomandazioni delle varie aziende produttrici.

Questo è quanto riporta Renault sul proprio manuale:

Non guidate su una strada allagata se l’altezza dell’acqua supera la parte inferiore dei cerchi

Per un’altra multinazionale francese, Citroen, invece:

Si consiglia vivamente di non guidare su strade allagate, ciò potrebbe infatti danneggiare gravemente il motore elettrico, il cambio e i sistemi elettrici Verificare che la profondità dell'acqua non superi i 15 cm (se non avete un righello, più o meno è lo spazio che intercorre tra il pollice e l'indice aperti al massimo dell'estensione possibile) Non superare in nessun caso i 10 km/h



Volkswagen sul proprio manuale scende ancora di più nei dettagli: il livello dell’acqua non deve superare il bordo inferiore della carrozzeria. Poi raccomanda di

Procedere a passo d’uomo. Non fermarsi mai nell’acqua, non procedere in retromarcia e non disattivare la disponibilità al funzionamento una volta superata un pozzanghera bisogna frenare ripetutamente in modo lieve per asciugare l’acqua dalle pastiglie

Raccomandazioni non certo facili da eseguire, soprattutto quando ci si trova in certe situazioni la prima volta e magari in mezzo ad una tempesta che concede di vedere poco. Quindi, si è poco lucidi, ci si lascia prendere dal panico, e istintivamente si tenta proprio l’opposto, ovvero superare velocemente la pozzanghera. Il che, stando a quanto raccomandano le case produttrici di auto elettriche, è peggio.

Guidare un’auto elettrica su una strada allagata è pericoloso?

Oltre allo spiacevole rischio che l’auto si fermi e ci costringa a stare in mezzo al guado per ore, c’è il rischio che la vettura esploda. Infatti, come riporta Maurizio Blondet, le auto elettriche possono facilmente andare a fuoco, mettendo così in serio pericolo sia il conducente e gli altri passeggeri, ma anche le vetture e i pedoni che si trovano in zona.

Tra San Donato e Rogoredo, due quartieri alla periferia di Milano, alcuni giorni fa sette auto sono andate a fuoco per un incendio partito da una macchina elettrica.

Il consiglio è quello di evitare di prenderla in caso di pioggia particolarmente importante o se si è consci che le strade possano essere allagate. Inoltre, meglio leggere cosa dice il manuale nel caso ci si trovi immersi in una pozzanghera e magari chiamare un numero dedicato se c’è riguardo l’assistenza.

