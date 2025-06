Autista Flixbus: come si diventa, quanto guadagna, se conviene

Flixbus è una società tedesca operante nel settore del trasporto extra-urbano su gomma, nata come startup nel 2011 a Monaco di Baviera, per poi essere lanciata ufficialmente nel 2013 prima sul territorio tedesco e poi via via ha espanso il proprio servizio in altri paesi europei. Dal 2018 è sbarcata oltreoceano, operando anche nel sud-ovest degli Stati Uniti. Ma come si diventa autista Flixbus?

In effetti se lo chiedono in tanti, soprattutto quanti sono interessati al lavoro di autista e vorrebbero lavorare per una grande azienda con numeri importanti. Flixbus, oltre che per il caratteristico look total green dei suoi mezzi, si contraddistingue anche per i prezzi contenuti, al cospetto di un servizio comunque di alta qualità. Per puntualità e confort di viaggio.

Di seguito, dunque, vediamo come diventare autista Flixbus, i requisiti, quanto guadagna e se conviene davvero. Prima però, diamo un rapido sguardo alla storia della società.

Chi è Flixbus

Come spiega Wikipedia, Flixbus è una società tedesca di pullman extra-urbani che effettua servizi di trasporto a basso costo in tutta Europa e, da maggio 2018, anche nel sud-ovest degli Stati Uniti. I numeri sono importanti: ad oggi vanta oltre 400 mila collegamenti giornalieri, per un totale di circa 2500 destinazioni in oltre 40 paesi nel mondo.

FlixBus si basa su un modello di business collaborativo, basato sulla sinergia con le compagnie di autoservizi del territorio, che fungono da partner locali. Adopera tramite app, dove è possibile prenotare i percorsi ma anche tramite agenzie di viaggio.

Nasce come startup nel 2011 a Monaco di Baviera da una intenzione di Daniel Krauss, Jochen Engert e André Schwämmlein. Mentre il primo percorso è stato lanciato ufficialmente 2 anni dopo, mentre nel 2014 era già operativa su tutto il territorio tedesco. Dal 2015 è arrivata in altri paesi europei, tra cui l’Italia, coprendo un po’ tutto il continente: dai paesi meridionali a quelli del centro Europa passando per i paesi scandinavi e dell’Est, fino alla Gran Bretagna.

Parallelamente, ha lanciato anche una linea ferroviaria, sia in Germania che in Francia. Dal 2018 è sbarcata in America, inizialmente a Los Angeles, avendo tra le principali città servite: Las Vegas, San Diego, Tucson e Phoenix. Dal dicembre 2019, invece ha lanciato in Francia il proprio servizio di carpooling di nome FlixCar, entrato così in diretta concorrenza con Blablacar.

Come si diventa autista di Flixbus?

Per diventare autista di Flixbus occorre avere la patente D e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto passeggeri. Come si ottengono? Presso autoscuole riconosciute.

Tuttavia, la stessa società offre anche un’accademia di formazione gratuita, la “FlixAcademy“, finalizzate al conseguimento di queste patenti e qualifiche. Il corso, come detto, è completamente gratuito e prevede 140 ore di corso in autoscuola. Non manca poi un periodo di formazione frontale per assumere competenze in:

sicurezza sul lavoro (8 ore);

lingua inglese (8 ore);

accoglienza e trasporto passeggeri a mobilità ridotta (8 ore).

A completamento del percorso, occorre conseguire anche 130 ore di training on the job con affiancamenti e ore di tirocinio, sia di gruppo che individuali. In questo modo, si raggiungerà anche una competenza pratica e su strada.

Non manca infine un modulo che si occupa di aiutare l’autista a saper gestire circostanze eccezionali: si pensi a condizioni meteorologiche avverse o a situazioni che richiedono manovre complicate.

Alla fine del percorso è previsto l’inserimento diretto in azienda tramite contratto a tempo determinato/indeterminato. Quindi, per quanti partono da zero, può essere la scelta giusta formarsi all”interno della società stessa, per avere maggiori chance di essere assunti. Per maggiori dettagli rimandiamo al sito ufficiale.

Quali sono i requisiti per diventare un autista di Flixbus?

Oltre al possesso della patente D e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto passeggeri, occorre anche grande passione per la guida su lungi tratti, disponibilità a lavorare su turni (anche nei weekend, festivi, di notte), capacità di accoglienza dei passeggeri (occorre porsi all’ingresso del bus e farli accomodare a ogni tappa come fossero veri e propri ospiti), avere importanti capacità di problem solving e di gestire lo stress. Non deve mancare la conoscenza della lingua inglese e, a seconda dei tratti da percorrere, anche di una seconda lingua.

Dunque, un mix di requisiti burocratici, caratteriali e formativi.

Quanto guadagna un autista di Flixbus? Lo stipendio

Secondo una stima reperibile online, quindi da prendere con le molle, lo stipendio medio un autista di autobus Flixbus in Italia è di 1.540€ al mese, con un range che va da 1.200€ a 2.000€. Dipende ovviamente da vari fattori, tra i quali le ore di lavoro, l’esperienza, la tipologia di contratto.

Secondo l’Agenzia interinale Gigroup lo stipendio di un autista FlixBus che ha già una buona esperienza e lavori full-time, può aggirarsi attorno ai 1800/2.500€ al mese.

Dove trovare gli annunci di lavoro per autista Flixbus?

Il modo migliore è quello di riferirsi sempre al sito ufficiale, nella sezione dedicata agli annunci di lavoro.

Ecco uno screenshot di esempio:

Ogni annuncio è separato da un Menu a tendina: una volta cliccato sulla freccia rivolta verso il basso, si apre l’annuncio con tutti i dettagli.

Conviene fare l’autista di Flixbus?

Dipende. Se si è appassionati di guida, si ha predisposizione ai rapporti con il pubblico, si è disposti a lavorare su turni e senza eccezioni, si è dotati di un carattere mite e che non si lascia prendere dal panico nelle situazioni difficili (manovre in spazi stretti, guida sotto le intemperie, ecc.) allora potrebbe essere il lavoro giusto. Data anche la serietà dell’azienda.

Conclusioni

Foto di Konrad Krajewski da Pixabay

