Autista di ambulanza: come si diventa, requisiti, quanto guadagna

Vediamo cosa fa un autista di ambulanza, come si diventa, lo stipendio, i requisiti, dove trovare annunci e se conviene davvero.

Diventare autista di ambulanza significa avere requisiti specifici, che vanno oltre la semplice guida di un mezzo di soccorso. Infatti, occorre avere conoscenze di primo soccorso, del mezzo stesso e degli strumenti utilizzati all’interno dell’ambulanza. Oltre a requisiti di natura anagrafica (almeno 21 anni) e caratteriale (gestione dello stress, problem solving, ecc.)

Per quanto riguarda lo stipendio, un autista di ambulanza guadagna tra i 1.300 e 1.800 euro netti al mese. Dipende da diversi fattori.

Di seguito vediamo meglio come si diventa autista di ambulanza, quali sono i requisiti, dove trovare annunci di lavoro, quanto guadagna e se conviene fare questo lavoro.

Cosa fa un autista di ambulanza?

L’autista soccorritore guida veicoli per il trasporto d’urgenza e mezzi di soccorso. E’ dunque colui che guida l’ambulanza chiamata a trasportare una persona presso una struttura ospedaliera affinché gli venga prestata adeguata assistenza medica.

Oltre a ciò, trasporta anche pazienti dimessi da una struttura verso la propria abitazione se impossibilitati a farlo tramite mezzo privato, accompagnare persone presso strutture per svolgere visite e può essere chiamato a guidare le cosiddette automediche. Queste ultime si distinguono dalle ambulanze poiché, anziché pazienti, trasportano al contrario medici e staff ove richiesto per una emergenza.

Oltre alla mera guida, un autista di ambulanza è chiamato a occuparsi della manutenzione del proprio mezzo di trasporto e di tutte le attrezzature specialistiche utili per il soccorso. Ne deve dunque conoscere il funzionamento.

Una volta ricevuta la chiamata dalla centralina, che comunica i dati sulla destinazione e sulla tipologia di intervento da effettuare, l’autista soccorritore trasporta l’equipe di soccorso presso il luogo di destinazione e, salvo caso in cui si tratti di un codice rosso, è tenuto a rispettare il Codice della strada (quindi attendere in coda nel traffico, fermarsi agli stop e al rosso dei semafori, ecc.), senza utilizzare lampeggianti e sirene. In caso di infrazione, il mezzo sarà sanzionato come qualsiasi altro.

Una volta terminato il suo lavoro (trasporto paziente ed equipe), l’autista è tenuto a occuparsi della pulizia e della disinfezione dell’automezzo.

L’autista di un’ambulanza deve rispettare il Codice della strada?

Sì, salvo caso in cui non si tratti di un codice rosso.

Qual è la differenza tra ambulanza e automedica?

L’ambulanza è il mezzo mediante il quale viene trasportato sia una equipe medica che un paziente che necessita di soccorso, dunque è dotata al suo interno anche di strumenti di pronto intervento, affinché, oltre al mero trasporto, si possa già prestare cure al paziente.

Un’automedica, invece, trasporta solo il personale sanitario nel luogo in cui c’è necessità di intervento.

Come si diventa autista di un ambulanza

Per diventare autista soccorritore occorre essere in possesso di una patente di guida di tipo B. Tuttavia, possono anche essere richieste patenti ulteriori, come la patente di servizio C.R.I. Si tratta di patenti che rendono idonei per guidare particolari veicoli della Croce Rossa italiana.

Occorre poi aver compiuto 21 anni di età ed essere in possesso della patente di guida da almeno 2 anni.

Essendo anche egli un soccorritore, deve anche essere a conoscenza delle tecniche di primo soccorso e dell’utilizzo delle attrezzature in dotazione. Tali conoscenze vanno dimostrate frequentando corsi presso enti riconosciuti che rilasciano appositi attestati. Spesso tali corsi sono organizzati anche da associazioni che si occupano di pubblica assistenza in collaborazione con le ASL.

Tali corsi trasmetteranno conoscenze su:

tecniche e le procedure di primo soccorso;

lezioni teoriche e pratiche sulla guida in emergenze;

lezioni pratiche sull’uso degli strumenti di bordo;

ecc.

Alla fine del corso occorrerà sostenere un esame. Solo se avrà esito positivo, si conseguirà un certificato e il titolo di soccorritore.

I costi oscillano tra i 500 e i 700 euro. Dipende se includono anche

BLS adulto;

BLS pediatrico;

BLSD adulto;

BLSD pediatrico.

Questi ultimi sono nozioni di primo soccorso destinati ad adulti e bambini. Alcuni corsi includono anche RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) e manovre di disostruzione da corpo estraneo.

Dunque, in generale, si imparerà:

A praticare il massaggio cardiaco;

La respirazione bocca a bocca;

L’uso del defibrillatore;

Tecniche di supporto di base alla vita;

Le manovre anti soffocamento su adulti;

Il Trattamento emorragie;

La disostruzione via aeree su bambini e lattanti.

Quanto costa un corso per diventare autista di ambulanza?

Il costo di un corso per autista soccorritore oscilla mediamente tra i 500 e i 700 euro. Oltre che dall’ente organizzatore, dipende anche dalle nozioni che andrà a trasmettere ai discenti.

In particolare, se si occupa anche di 4 tipologie di addestramento relative al Primo soccorso: BLS adulto; BLS pediatrico; BLSD adulto; BLSD pediatrico. Ma anche di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare). Possono essere insegnate anche manovre di disostruzione da corpo estraneo.

Quali sono i requisiti per diventare autista di ambulanza

Vediamo ora quali sono i requisiti per diventare autista soccorritore.

Requisiti burocratici

Il primo requisito è burocratico e riguarda il possesso di una patente B, sebbene in taluni casi potrebbero essere richieste patenti specifiche, come quella C.R.I., per guidare l’ambulanza o l’automedica della Croce rossa italiana. A questo si aggiunge il possesso della Patente B da almeno 2 anni.

Requisito anagrafico

Poi c’è il requisito anagrafico, relativo al possesso di 21 anni compiuti.

Requisiti in termini di competenze

Un altro requisito riguarda le competenze, che non si limitano solo alla mera guida del mezzo, anche in condizioni di urgenza, ma anche la conoscenza meccatronica del mezzo utilizzato, degli strumenti interni per il soccorso e delle manovre di primo soccorso. Non a caso, il nome completo di questo professionista è “autista soccorritore“.

Requisito caratteriale

Un ultimo requisito è di tipo caratteriale. Infatti, occorre avere polso e saper affrontare le situazioni di stress senza lasciarsi prendere dal panico o dal nervosismo. Si pensi alla gestione di un codice rosso nelle ore di punta.

Quanto guadagna un autista di ambulanza?

Lo stipendio medio di un autista soccorritore oscilla tra 1.300 e 1.800 euro netti al mese. Dipende dall’ente per cui si lavora, dal monte ore eseguito nell’arco del mese, dalla fascia coperta (turni di notte, nel weekend, distanze in km, ecc.), ecc.

Dove lavora un autista di ambulanza?

Generalmente, un autista soccorritore lavora come dipendente per ospedali e cliniche o per organizzazioni a livello locale o nazionale che si occupano di soccorso sanitario.

In caso si volesse lavorare nel pubblico, occorre partecipare a un bando di concorso, che prevede più step. Altro requisito spesso richiesto nei concorsi pubblici è aver aver maturato almeno 5 anni di lavoro retribuito – e non volontariato – presso un’organizzazione privata.

Per quanto riguarda le società private, ciascuna richiederà requisiti diversi, per quanto comunque quelli generici sono mediamente richiesti da tutti. Ciò che può cambiare è il periodo di esperienza (quantificato in anni) e le competenze in termini di soccorso prestato.

Un autista soccorritore che ha tanti anni di esperienza alle spalle può anche offrirsi come istruttore di autisti soccorritori.

Dove trovare annunci per autisti di ambulanza?

Per trovare annunci per autisti soccorritori, occorre tenere d’occhio i bandi di concorso che ogni anno vengono pubblicati. In genere sono diversi e coinvolgono tutta l’Italia.

Inoltre, è consigliabile fare ricerche su Google digitando semplicemente “annunci di lavoro per autisti di ambulanza” o simili, magari aggiungendo anche la città o la regione se preferiamo lavorare in un determinato territorio.

E’ anche possibile attivare alert affinché ogni giorno, nell’ora da noi prescelta, ci arrivi una mail con un elenco degli annunci più recenti.

Molto utile può essere cercare annunci su piattaforme come Indeed o Linkedin.

Anche presentarsi direttamente con un Cv cartaceo presso le società che si occupano di trasporto sanitario può rivelarsi una scelta vincente, poiché ci si interfaccerà direttamente con i nostri potenziali datori di lavoro e si mostrerà fin da subito interesse e motivazione. O registrarsi sui loro siti.

Infine, una vecchia abitudine per cercare annunci come autista di ambulanza può essere quella di registrarsi presso agenzie interinali. Ormai tutto viene espletato sui siti e non più dal vivo consegnando il classico formato cartaceo.

Conviene fare l’autista di ambulanza?

Lavorare come autista di ambulanza conviene se si ha passione per la guida in primis, dunque dimestichezza in situazioni come traffico e richiesta di essere repentini. Il tutto, rispettando gli altri automobilisti e i pedoni, oltre che ovviamente il Codice della strada.

Conviene poi se si ha un carattere dotato di problem solving e gestione dello stress.

Si tratta di un lavoro molto sacrificato, che può richiedere anche turni di notte e nei fine settimana. Pertanto, si sconsiglia se non si è disposti a svolgere questo genere di turni.

Lo stipendio potrebbe non essere molto adeguato rispetto a quanto ci viene richiesto, poiché spesso i datori di lavoro puntano sulla passione e sulla disponibilità verso il prossimo. Pertanto, occorre fare una valutazione a 360°.

Conclusioni

