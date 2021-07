Aumenti bollette gas e luce, in arrivo un salasso

Servizi come luce e gas dovrebbero essere erogati a prezzi contenuti, soprattutto per le famiglie appartenenti alla classe media e bassa. Dato che si tratta di servizi essenziali, come l’acqua. Ed invece, ci sono in arrivo aumenti bollette gas e luce.

Rincari pesantissimi, come vedremo, che finiranno per incidere ulteriormente nelle tasche degli italiani. Sempre meno in grado di risparmiare.

Anche perché si stanno perseguendo politiche monetarie che cercano di spronare a buttare fuori i risparmi e a spendere, rendendo i conti correnti e i conti depositi sempre meno convenienti. Eppure, noi italiano siamo il popolo più “formichina” d’Europa. E vogliono toglierci pure questo.

Ma torniamo agli aumenti bollette gas e luce e vediamo a quanto ammontano.

Aumenti bollette luce e gas quali sono

Come denuncia Contropiano, risulta altamente insufficiente la misura contenitiva votata il 30 giugno nel Decreto Governativo. Lo dimostrano gli incrementi rilevanti sulle tariffe di luce e gas: fino al 10% per la Luce e al 15% per il Gas. Con un peso per il portafoglio di ognuno di noi stimato in una media di 66 euro per il consumo di energia elettrica e ben 218 euro per il gas!

Altro che transizione ecologica decantata dai Cinquestelle, con tanto di Ministero. Anche il Governo Draghi prosegue nelle politiche in favore di grandi imprese, nazionali e transnazionali, che a malapena hanno sentito il peso della pandemia. Ed anzi, in certi casi hanno visto aumentare vertiginosamente i loro profitti. E sono ancora favoriti da misure di defiscalizzazione, deregolamentazione, agevolazioni nell’accesso al credito, ecc.

Ma del resto, si sa Mario Draghi chi è ideologicamente. Fanno pena quanti, invece, come M5S e Lega, si riempivano la bocca con discorsi in favore del popolo. Anche se i primi, quanto meno, hanno istituito il Reddito di cittadinanza. Certo, con tutti i suoi difetti, ma di fatto unica vera misura contro la povertà degli ultimi decenni, durante i quali ha governato anche la pseudo-sinistra.