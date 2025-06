Augusto Daolio: la storia del frontman dei Nomadi

Ripercorriamo la storia del grande Augusto Daolio, frontman dei Nomadi. Uno dei gruppi più longevi del mondo.

I Nomadi sono un gruppo musicale fondato nel 1963 all’interno del movimento bit italiano. Hanno pubblicato ad oggi ben ottantadue album, tra dischi registrati in studio, quelli registrati dal vivo e raccolte varie. A livello mondiale, figurano tra i più longevi complessi vantando oltre sessant’anni di attività. Mentre a livello nazionale, avendo venduto complessivamente 15 milioni di dischi, risultano il terzo complesso per vendite, preceduto solo dai Pooh e dai Ricchi e Poveri.

Tra i loro brani più celebri si ricordano Io vagabondo (che non sono altro), Dio è morto, Ti voglio, Ho difeso il mio amore, Un pugno di sabbia, Un giorno insieme, Crescerai, Tutto a posto, Canzone per un’amica, Io voglio vivere, Sangue al cuore e Dove si va.

Il gruppo è stato fondato dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio, già provenienti da una precedente esperienza con I monelli. Ed è proprio ad Augusto Daolio, scomparso prematuramente a soli 45 anni il 7 ottobre 1992, che dedichiamo questo video.

La storia di Augusto Daolio

Augusto Daolio nasce a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 18 febbraio 1947. Si appassiona alla musica da adolescente, in quell’epoca definita come Beat Generation. Insieme all’amico Beppe Carletti, tastierista, fondò in quel di Novi Modena nel 1961 il suo primo gruppo detto “I Monelli”, che ebbe un discreto successo locale, suonando principalmente nelle balere. A loro si aggiunsero il batterista Leonardo Manfredini e due chitarristi: Antonio Campari e Remo Gelati. Quest’ultimo sarà poi sostituito l’anno seguente da Mario Cambi.

Tuttavia, verso la fine del 1962, a soli 15 anni, Augusto inizia già a pensare molto più in grande, deciso a lasciare il segno ben oltre i confini emiliani. E così, con l’arrivo del sassofonista Gualberto Gelmini, di qualche anno più anziano, il nome I Monelli viene modificato per la prima volta in I Nomadi, ereditato da un complesso di Ischia che aveva appena annunciato la cessazione delle attività.

La formazione subirà alcune modifiche per vari motivi, fino ad assumere la formazione definitiva composta da Augusto Daolio, Beppe Carletti, Franco Midili, Gianni Coron e batterista Gabriele Copellini. I Nomadi fanno la loro apparizione sulle scene in uno dei periodi più fervidi del panorama musicale italiano, come gli anni sessanta. Nasce anche lo scontro generazionale, che sarà anche un fatto estetico: capelli lunghi e abiti sgargianti la fanno da padrona tra i giovani ribelli, connotati che diventeranno un marchio di fabbrica anche de I Nomadi.

Fin da subito il gruppo proporrà brani impegnati, di protesta, subendo censure e contestazioni, le quali talvolta sfoceranno anche nello scontro fisico.

Augusto Daolio nel corso degli anni cambiò notevolmente la struttura della sua voce. La quale, oltretutto, risultava posata e fiscale in studio, ma ben più libera e spiazzante nei concerti. Famosa, per esempio, resta una versione laiv di un brano rimeic di Sixty Years On, di Elton John, che nella versione dei Nomadi prende il nome di Ala bianca.

Il successo

Dopo due anni di esibizioni nelle balere, nel 1965 i Nomadi pubblicano il primo singolo, contenente Donna, la prima donna (una cover riscritta da Mogol) e Giorni tristi. La distribuzione è però limitata al Nord.

Dopo appena un anno però arriva il primo successo discografico, con la canzone Come potete giudicar, altra cover. Un vero e proprio inno al beat, che ben inquadra il conflitto generazionale in corso all’epoca. Il brano, per quanto impegnato, partecipa al Cantagiro 1966.

In quel periodo inizia una proficua collaborazione con un giovane autore ancora sconosciuto: Francesco Guccini. Che di lì a poco avrebbe regalato al complesso alcuni dei maggiori successi della loro lunghissima carriera, quali: Noi non ci saremo, Dio è morto, Per fare un uomo e Canzone per un’amica.

In quegli anni Mogol propone alla band di creare canzoni per un giovanissimo Lucio Battisti, ma in cambio avrebbero dovuto cessare la propria collaborazione con Guccini. I Nomadi rifiutano.

E così, insieme a a Guccini realizzano il primo elle pi nel 1967, con il titolo Per quando noi non ci saremo. Il disco contiene uno dei brani più popolari del gruppo: Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni poi risorge). Subito censurato dalla RAI per il contenuto, ma non da Radio Vaticana, che ne comprende il senso e ne autorizza la riproduzione.

Il gruppo vive così il suo periodo d’oro, partecipando anche al Festival di Sanremo nel 1971 insieme al cantante di origini inglesi Mal con il brano Non dimenticarti di me. Nel 1972 toccano il punto massimo del proprio successo con il singolo Io vagabondo (che non sono altro), finalista a Un disco per l’estate 1972, disco che vende un milione di copie. Io vagabondo è stata scritta da Alberto Salerno per il testo e dal bassista Damiano Dattoli per la musica.

Sulla scia di questo successo pubblicano l’antologia Io vagabondo e i singoli Quanti anni ho? e Oceano.

Poco dopo si interrompe la collaborazione con Guccini, che nel frattempo ha intrapreso una sua carriera cantautorale autonoma, pure molto apprezzata. Collaborazione che sarà ripresa sporadicamente negli anni successivi.

Nel 1972 Augusto Daolio incide un 45 giri da solista: Una ragazza come tante, che sarà inserito nella colonna sonora del film La ragazza di via Condotti. Film del 1974 diretto da Germán Lorente.

Negli anni a seguire ci saranno diversi avvicendamenti e la pubblicazione di altri dischi, oltre che la partecipazione a diversi eventi laiv. Un evento di rilievo sarà il Friidom, meeting per l’amicizia dei popoli, in quel di Praga. Al quale parteciperanno anche Richie Havens, Joe Cocker, Billy Preston, Edoardo Bennato, Angelo Branduardi e Fabio Concato. Proprio ai Nomadi tocca l’apertura con Primavera di Praga, dedicata allo studente Jan Palach che si diede fuoco negli anni 60 per protesta contro la dittatura comunista.

I quadri di Augusto Daolio

Augusto Daolio è stato anche un apprezzato pittore e disegnatore di radice surrealista. I suoi quadri, dopo la prima personale allestita dal 2 giugno al primo luglio 1991 a Novellara alla presenza dello stesso artista, vengono spesso esposti ancora oggi in mostre organizzate con il patrocinio dell’associazione “Augusto Per La Vita“, fondata dalla compagna Rosanna Fantuzzi per utilizzare al meglio le offerte devolute da amici e fan dopo la scomparsa del cantante.

La finalità principale è quella di aiutare la ricerca oncologica e la formazione di medici specializzati.

Com’è morto Augusto Daolio

Nei primi anni 90, il gruppo sembra vivere una nuova stagione, anche grazie all’ingresso di nuovi componenti che porteranno nuova linfa al progetto, come Cico Falzone e Daniele Campani. Oggi ancora presenti nel gruppo, insieme al fondatore Beppe Carletti. Tuttavia, per Augusto Daolio, il destino ha deciso diversamente.

Agli inizi del 1992, infatti, le sue condizioni di salute iniziano a peggiorare e gli viene diagnosticato un cancro ai polmoni. Come non bastasse, il 14 maggio muore in un incidente stradale il suo amico, collaboratore, nonché bassista della bend, Dante Pergreffi. Una notizia che lo colpisce profondamente, comportando un inevitabile costante peggioramento delle sue condizioni.

A gennaio di quell’anno viene ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Reggio Emilia e da lì in poi deve intervallare i periodi on de rod a quelli in ospedale, restando però caparbiamente sul palco fino a che la sua malattia glielo consente. L’ultimo concerto si tiene il 7 agosto, vicino a Genova.

Daolio muore il 7 ottobre 1992, all’età di soli 45 anni. Riposa nel cimitero di Novellara, città dove è nato e dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita.

Dopo la sua morte, il gruppo proseguirà con l’avvicendarsi di altri cantanti, su tutti il più apprezzato resterà Danilo Sacco, con il quale torneranno anche a Il festival di Sanremo con il brano Dove si va.

Il 3 dicembre 1992, i Nomadi hanno pubblicato l’album laiv «Ma che film la vita» con le ultime apparizioni di Daolio alla voce e una commossa dedica alla storica anima del gruppo.

Ogni anno, nei giorni del suo compleanno, Novellara ospita il «Nomadincontro», tributo ad Augusto in cui i Nomadi si esibiscono insieme ad altre band e in cui viene anche assegnato un premio alla sua memoria.

Chi lo ha conosciuto di persona parla di un vero spirito libero, aperto all’innovazione in tutti i campi, senza però perdere quella semplicità, umiltà e gli occhi da bambino che lo hanno da sempre contraddistinto.

Per approfondire:

Leggi l’articolo

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn