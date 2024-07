Attentato a Trump: perché la sicurezza non ha fermato il cecchino?

Il giovane attentatore avrebbe avuto tutto il modo per salire sul tetto indisturbato e sparare, nonostante le segnalazioni dei presenti.

Come ormai stranoto, almeno si spera, l’ex presidente degli Stati Uniti e candidato per i repubblicani per le prossime elezioni presidenziali americane che si terranno il prossimo novembre, Donald Trump, è stato vittima di un attentato durante la sua tappa della campagna elettorale in Milwaukee. Un proiettile ha sfiorato, ferendo, il suo orecchio. Purtroppo ci sono state anche delle vittime, tra cui un pompiere di origini italiane oltre all’attentatore.

L’attentatore è il solito profilo del caso: un ragazzo solitario, amante delle armi, preso in giro dai compagni a scuola, che ce l’aveva con il mondo. Il classico “lupo solitario“, che la storia avrebbe scelto per cambiare il suo corso. Peccato che ci sia sempre qualcosa che non torna. Del resto, parliamo di una terra come quella americana, dove già tre presidenti sono caduti vittima di attentati. E non mancano altri casi di morti sfiorate. Ma soprattutto, di una terra che sa produrre bene frottole, talvolta anche di grossa portata (Pearl Harbor, Primo uomo sulla Luna, 11 settembre, ecc.)

Ma nell’attentato a Trump cosa non torna?

Donald Trump, attentato voluto dal Deep State?

Ciò che non torna è che all’attentatore è stato permesso di arrivare in posizione di tiro e c’era un altro cecchino pronto ad ammazzarlo subito dopo. Lo conferma anche l’audio. Tutti i colpi sono stati sparati in rapida successione.

I tiratori scelti del servizio segreto hanno immediatamente colpito il tizio, il che vuole dire che lo vedevano…era visibile sul tetto.

Un partecipante al comizio di Trump sostiene in una intervista alla BBC di aver visto l’attentatore sparare pochi minuti prima che DJT venisse colpito:

Lo vedevamo chiaramente con un fucile… e la polizia diceva ‘eh, cosa?’ come se non sapesse cosa stesse succedendo. E noi dicevamo: ‘Qui sul tetto lo vediamo da qui, lo vediamo, sta strisciando! E subito dopo mi sono detto: “Perché Trump sta ancora parlando? Perché non l’hanno fatto scendere dal palco? Sono rimasto lì a indicare [l’uomo che ha sparato] per due, tre minuti. I servizi segreti ci guardavano… e subito dopo sono partiti cinque colpi

Ecco il video dell’intervista:

Inoltre, pare che Trump avesse chiesto maggiore sicurezza ma gli sarebbe stata negata. Ma su questo punto ci sono voci discordanti.

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!