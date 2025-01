Asteroide potrebbe colpire la Terra nel 2032: si allerta anche ONU

Vediamo quali sono i veri rischi dell’asteroide che potrebbe colpire la Terra entro il 2032.

Le vacanze natalizie del 2032 potrebbero essere rovinate dal passaggio di un asteroide molto vicino alla Terra, con possibilità di impatto. Non si tratta del solito allarmismo ai fini di clickbait (ovvero creare articoli con titoli allarmistici e accattivanti per fare tante visualizzazioni), bensì di un’attenzione che ha pure coinvolto l’ONU con la sua Task force dello Space Mission Planning Advisory Group, che si riunirà la prossima settimana a Vienna per valutare le possibili azioni da intraprendere per affrontare l’eventuale rischio.

La data del possibile impatto dell’asteroide denominato “2024 YR4” è fissata per il 22 dicembre 2032. Vediamo quali sono i rischi reali che ciò avvenga.

Asteroide colpirà la Terra nel 2032? I veri rischi

Come spiega LaRepubblica, l’asteroide è grande tra i 40 e i 100 metri e attualmente si sta allontanando dalla Terra quasi in linea retta. Sarà monitorato con mezzi sempre più potenti, tra cui il Very Large Telescope dell’Osservatorio europeo australe in Cile. Poi tornerà visibile nel 2028 quando sarà di nuovo visibile e quindi meglio monitorabile.

Il livello di rischio è il numero 3 e, come riporta RaiNews, è quantificabile nell’1,136% di possibilità che possa impattare la Terra. Proseguendo con i numeri, si tratta di 1 possibilità su 8. O, se si vuole guardare l’evento da un punto di vista ottimista, la probabilità che l’asteroide NON colpisca la Terra nel 2032 è di quasi il 99%.

Inoltre, qualora ciò dovesse malauguratamente accadere, i danni saranno sì ingenti ma molto localizzati. Anche perché, se questa roccia ha un diametro come detto stimato tra i 40 e i 100 metri, quella che causò l’estinzione dei dinosauri era vasto decine di chilometri. Infine, siamo sempre più attrezzati per colpire corpi spaziali che minacciano di impattare la Terra, non proprio come visto nel film Armageddon con Bruce Willis: nel 2022 la sonda DART della NASA ha infatti colpito volutamente un asteroide deviandone il percorso.

