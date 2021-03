Conviene stipulare l’assicurazione auto per furto e incendio? Cosa copre davvero? Scopriamolo di seguito.

Infatti, soprattutto quando acquistiamo un’auto nuova o comunque usata ma in ottime condizioni e magari non la custodiamo in un box o in un garage, conviene stipulare un’assicurazione auto per furto e incendio. Specie quando si vive in zone ad alto tasso di criminalità e/o soggette ad alti tassi di vandalismo.

Tuttavia, bisogna ben conoscere cosa copre davvero l’assicurazione auto furto e incendio, onde evitare brutte sorprese e ritrovarsi con un pugno di mosche dopo aver subito un danno.

Infatti, ci sono determinate condizioni che le assicurazioni non coprono.

Assicurazione auto furto e incendio cosa copre

Come funziona l’assicurazione auto furto e incendio? Come riporta Virgilio Motori, per furto si intende la sottrazione totale del mezzo o di ogni sua parte. Ma anche tentativi di scasso non riusciti. L’indennizzo viene calcolato in base al valore di mercato dell’auto nel momento in cui il contratto è stato stipulato e che viene riportato (o almeno dovrebbe essere così) in modo chiaro e trasparente sul contratto.

Va da sé che il valore di una auto scende di anno in anno e che va ricontrattato ad ogni stipula.

Per incendio incendio si intendono i danni portati dal fuoco, causati per esempio da un corto circuito, da un surriscaldamento del motore o esplosioni di vario tipo.

Tuttavia, occorre fare dei distinguo molto importanti. L’assicurazione auto furto e incendio fa distinzione tra distruzione e danneggiamento, dato che la prima prevede il risarcimento di tutto il valore del mezzo, il secondo invece prevede il pagamento solo delle parti danneggiate.

Per quanto concerne l’incendio, invece, se è provocato dal fuoco proveniente da un altro veicolo vicino, allora si passa al risarcimento civile tra le assicurazioni rispettive dei due veicoli. E ci si rifarà sempre al valore commerciale del veicolo al momento dell’evento.

Cosa copre assicurazione auto furto

Dunque, ricapitoliamo cosa copre l’assicurazione auto contro il furto:

furto completo o parziale (solo per alcune parti del veicolo come fari e cerchioni, in tal caso sarà risarcito il riparo del danno)

(solo per alcune parti del veicolo come fari e cerchioni, in tal caso sarà risarcito il riparo del danno) rapina

danni subito dall’auto a seguito di un tentativo di furto o di scasso non andato per fortuna a buon fine

Cosa copre assicurazione auto incendio

Ecco invece cosa copre l’assicurazione auto incendio:

tutti i danni provocati da fiamme (dal fulmine che colpisce il veicolo al surriscaldamento del motore o un cortocircuito, ecc.)

(dal fulmine che colpisce il veicolo al surriscaldamento del motore o un cortocircuito, ecc.) risarcimento totale o parziale per le suddette cause in base al danno subito

Cosa non copre assicurazione auto furto e incendio

Ora vediamo cosa non copre l’assicurazione auto furto e incendio. Un aspetto di cui bisogna stare attenti:

il mezzo è stato rubato perché il proprietario non l’ha custodito attentamente

l’incendio è stato generato da un comportamento negligente del proprietario o di una persona a bordo

del proprietario o di una persona a bordo oggetti che si trovano all’interno del veicolo nel momento in cui viene rubato

Quindi, come si evince da questo elenco, potrebbe accadere che la compagnia assicurativa trovi dei cavilli per non rimborsarvi, dandovi la piena responsabilità di quanto accaduto. E non è sempre facile dimostrare il contrario, quindi di essere nella ragione.

Quanto all’ultimo punto, comunque, ci sono compagnie assicurative che coprono anche il risarcimento di oggetti interni all’auto. Per esempio dispositivi elettronici e digitali, ecc. Ecco perché sarebbe sempre buona norma leggere bene il contratto prima di firmarlo e capire cosa venga rimborsato e cosa no.

A proposito di furti auto, conosci il trucco della bottiglia? Ecco come non cascarci.