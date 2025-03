Assassin’s Creed Shadows, ecco altri giochi simili

Ecco altri giochi simili ad Assassin’s creed shadow, sempre ambientati in un Giappone antico o medioevale.

Assassin’s Creed Shadows è l’ultimo capitolo della saga di Assassin’s Creed, sviluppato da Ubisoft Québec e ambientato nel Giappone feudale. Disponibile dal 20 marzo 2025 per PC, PS5 e Xbox Series. Ci sono tutti gli ingredienti tipici di questo filone: Gameplay stealth, open space immersivo e dettagliato, meccaniche di gioco basate su furtività e strategia.

Se ti piace il genere, di seguito elenchiamo altri giochi simili ad Assassin’s Creed Shadows.

Giochi simili ad Assassin’s Creed Shadows

Un interessante elenco ce lo fornisce Izvestija, dal quale abbiamo estrapolato solo i giochi più vicini, per genere e ambientazione, a Assassin’s Creed Shadows.

Nioh 2

Genere : Azione rpg

: Azione rpg Sviluppatore : Team ninja

: Team ninja Anno di uscita : 2020

: 2020 Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

La seconda parte si svolge in Giappone alla fine del 1500, proprio prima degli eventi del gioco originale Nioh e dell’assedio di Osaka. Personaggi storici dell’era Sengoku, Oda Nobunag, Takeanaka Shigeharu e Saito Dosan, non solo appaiono come NPC, ma partecipano alla trama e possono accompagnare il giocatore nelle missioni. Sebbene questo non sia un tipico soulslaik, il gioco ha molte somiglianze con questo genere. L’utente troverà una vasta gamma di armi, interessanti combinazioni di abilità e orda di nemici complessi. Per i fan esperti di Nioh, il sequel può sembrare ancora più interessante.

Shin Megami Tensei IV

Genere: Jrpg

Sviluppatore: Atlus

Anno di uscita: 2013

Piattaforma: 3DS

Il classico gioco di ruolo passo-passo, in cui si intrecciavano il regno medievale di Mikado e Tokyo alternativa. Il personaggio principale, un guerriero di nome Flynn, va nella capitale per fermare il misterioso Samurai Nero. Il gioco è complesso e suggestivo, quindi dovresti prestare attenzione ad esso quando conosci la serie.

Trek to yomi

Genere : azione

: azione Sviluppatore : Maiale selvatico volante

: Maiale selvatico volante Quando è uscito : 2022

: 2022 Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Azione cinematografica, trasferendo il giocatore nel passato del Giappone. Una bella immagine, una colonna sonora cupa e una storia drammatica rendono il progetto davvero atmosferico. Insieme al giovane Himurai Samurai, i giocatori intraprendono un pericoloso viaggio per proteggere i propri cari dai demoni. Trek to yomi ti permette di immergerti profondamente nell’era del Giappone feudale e comprendere la filosofia del guerriero orientale medievale.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Generi : strategia in tempo reale, tattiche, azione

: strategia in tempo reale, tattiche, azione Sviluppatore : Giochi Mimi

: Giochi Mimi Anno : 2016

: 2016 Piattaforme: PC, Xbox One, Linux, macOS, PlayStation 4

Il gioco si svolge in Giappone all’inizio del periodo Edo. Questa è una strategia stealth isometrica, in cui l’utente ha a sua disposizione solo pochi combattenti per catturare fortezze e campi. Ogni personaggio è unico: Yuki ladro, rimuove silenziosamente i nemici, e Mugen samurai, che può distruggere interi gruppi con una spada. La complessità del gioco sta crescendo a tutti i livelli e tutte le missioni sono veri e propri enigmi.

Rise of the Ronin

Generi : action-RPG, avventura, mondo aperto

: action-RPG, avventura, mondo aperto Sviluppatore : Team Ninja

: Team Ninja Anno : 2024

: 2024 Piattaforme: PC, PlayStation 5

Samurai RPG nel mondo aperto del XIX secolo con battaglie dinamiche e molti tipi di armi. Aumento del ronin spesso rispetto a Ghost of Tsushima, ma qui c’è un’atmosfera più leggera con note di umorismo e assurdità situazionale. Il progetto ha tutto per soddisfare i fan dei soggetti Samurai: una grande mappa, libertà di azione, ricchi contenuti storici e un piacevole gameplay.

Ghost Of Tsushima

Generi : azione, avventura

: azione, avventura Sviluppatore : Pugno di ventosa

: Pugno di ventosa Anno : 2020

: 2020 Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Un’avventura immersiva nella cultura samurai del Giappone, visivamente sorprendente ed emotivamente satura. I giocatori provano l’armatura del samurai Dzina Sakaya e proteggono l’isola di Tsusim dall’invasione mongola. I combattimenti riguardano solo una parte del gameplay, la maggior parte del piacere può essere ottenuta esplorando il mondo aperto pieno di bellezze naturali ed estetica giapponese.

