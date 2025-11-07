ASASSN-19ds: quando il cielo ci guarda con occhi spettrali

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inscienza Spazio
ASASSN-19ds cos'è

Nonostante gli sforzi, resta incerta l’origine della “mostruosa” nube di gas attorno a una nana bianca che cannibalizza una compagna

Col weekend dei morti ormai alle spalle, è tempo di dedicarsi a qualcosa di più allegro — e meno spaventoso, per chi festeggia Halloween — se non fosse che l’universo stesso si mette di traverso, facendo gioco sulla nostra vulnerabilità alla pareidolia (ossia la tendenza del cervello a ricondurre a forme familiari immagini casuali).

E ditemi se l’immagine di copertina non ricorda un volto malefico che ci scruta coi suoi occhi abbaglianti… In realtà quei due “fanali” sono con tutta probabilità stelle in primo piano o sullo sfondo, che non hanno quindi niente a che fare con la nebulosa centrale.

Cos’è ASASSN-19ds?

Spavento passato, quindi? Niente affatto, perché quella nube di gas, situata a circa 1850 anni luce dalla Terra, nasconde un oscuro segreto, anzi due: al suo interno, infatti, dimora un sistema binario dal poco rassicurante nome di ASASSN-19ds, composto dal cadavere di una stella simile al Sole — una nana bianca — che si ciba, a mo’ di zombie, di una compagna sul punto di morte — una gigante rossa.

Come se non bastasse, l’origine della nebulosa stessa è avvolta nel mistero — un mistero su cui un gruppo di coraggiosi astronomi americani ha di recente provato a fare chiarezza (spoiler alert: senza successo).

CONTINUA A LEGGERE

5,0 / 5
Grazie per aver votato!

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario