ASASSN-19ds: quando il cielo ci guarda con occhi spettrali

Nonostante gli sforzi, resta incerta l’origine della “mostruosa” nube di gas attorno a una nana bianca che cannibalizza una compagna

Col weekend dei morti ormai alle spalle, è tempo di dedicarsi a qualcosa di più allegro — e meno spaventoso, per chi festeggia Halloween — se non fosse che l’universo stesso si mette di traverso, facendo gioco sulla nostra vulnerabilità alla pareidolia (ossia la tendenza del cervello a ricondurre a forme familiari immagini casuali).

E ditemi se l’immagine di copertina non ricorda un volto malefico che ci scruta coi suoi occhi abbaglianti… In realtà quei due “fanali” sono con tutta probabilità stelle in primo piano o sullo sfondo, che non hanno quindi niente a che fare con la nebulosa centrale.

Cos’è ASASSN-19ds?

Spavento passato, quindi? Niente affatto, perché quella nube di gas, situata a circa 1850 anni luce dalla Terra, nasconde un oscuro segreto, anzi due: al suo interno, infatti, dimora un sistema binario dal poco rassicurante nome di ASASSN-19ds, composto dal cadavere di una stella simile al Sole — una nana bianca — che si ciba, a mo’ di zombie, di una compagna sul punto di morte — una gigante rossa.

Come se non bastasse, l’origine della nebulosa stessa è avvolta nel mistero — un mistero su cui un gruppo di coraggiosi astronomi americani ha di recente provato a fare chiarezza (spoiler alert: senza successo).

CONTINUA A LEGGERE

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità