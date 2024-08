Arrestato il fondatore di Telegram: la chat di messaggistica dà fastidio

Il fondatore di Telegram Pavel Durov è stato arrestato a Parigi, con l’accusa di aver facilitato attività illecite sulla app. Ma i motivi potrebbero essere altri…

Da tempo evitava il più possibile l’Europa, perché sapeva che avrebbe corso seri rischi di essere arrestato. E infatti, al suo arrivo in Francia dall’Azerbaigian, accompagnato dalla sua guardia del corpo, Pavel Durov, il 39enne fondatore e ceo franco-russo di Telegram, è stato puntualmente arrestato.

Nei suoi confronti era stato emesso un mandato dagli inquirenti francesi che indagano sul servizio di messaggistica istantanea. Il sistema era sotto la lente dell’Ufficio nazionale antifrode.

Vediamo le ragioni ufficiali dell’arresto e quelle “ufficiose“.

Perché fondatore di Telegram è stato arrestato

Come riporta ADNKronos, tra gli altri, a Telegram vengono imputate attività che vanno dal riciclaggio di denaro al traffico di droga fino alle truffe a mezzo criptovalute. Aggiungendo che si tratterebbe di reati di cui l’azienda sarebbe complice per l’assenza di moderazione.

Per quanti non lo sapessero, Telegram è una chat di messaggistica che vanta un livello di crittografia molto elevato e dunque una riservatezza che altre app simili, come Messenger o WhatsApp, di certo non hanno. E dunque, può anche alimentare attività illecite che chi guida la piattaforma non avrebbe stroncato.

Dietro arresto di Durov c’è anche altro…?

E’ anche vero però che, proprio per questa libertà di inviare messaggi, ha reso Telegram un luogo libero dove vari attivisti possono comunicare con i propri followers. Dove circolano informazioni importanti, dove la contro-informazione trova respiro e dibattito.

Non a caso, è cresciuta molto durante la Pandemia e la vaccinazione forzata ed è importante anche per far passare informazioni controcorrente rispetto alla guerra in Ucraina. Evidentemente dà molto fastidio e l’arresto di Durov può dare il via a una possibile chiusura.

Anche TikTok è attenzionata, e potrebbe essere chiusa negli Usa. Con l’Europa che potrebbe e quasi sicuramente, seguirà a ruota. Guarda caso, Telegram ha origini russe, TikTok cinesi…

