Se anche la guerra diventa Green: lanciate armi che uccidono rispettando l’ambiente

Il Green Deal imposto da Ursula von der Layen prevede anche l’utilizzo di armi a impatto climatico zero.

Uccisioni e devastazione, con un impatto minimo di CO2. Questa è la nuova frontiera del New Deal imposto dall’Unione europea guidata da Ursula von Der Layen. Già, perché l’Unione europea chiede il controllo delle emissioni di CO2 militari. Cosa significa? Munizioni ecologiche, bombe a impatto climatico zero, bombardieri stealth con pompe di calore e razzi eolici. Gli eserciti dovranno rendere pubbliche le proprie emissioni di CO2.

Le emissioni di gas serra degli eserciti, precedentemente nascoste, devono essere rese pubblicamente visibili. Secondo le stime, queste rappresentano fino al 5,5% delle emissioni globali, circa quanto l’intero traffico aereo e marittimo internazionale.

Come l’industria bellica si prepara alla guerra green

Come riporta Maurizio Blondet, aziende armamentarie come Lockheed Martin e Thales si sono impegnate a raggiungere obiettivi di emissioni nette pari a zero. Allo stesso tempo, alcuni eserciti stanno testando l’uso di sistemi solari, pompe di calore e veicoli elettrici, ad esempio per rifornire basi remote.

Gli esperti sottolineano i vantaggi tattici: i dispositivi elettrici sono più silenziosi e non emettono segnali termici. Sono poi allo studio razzi “azionati dal vento”.

I rischi per l’Ucraina

Questo becero e assurdo ambientalismo potrebbe danneggiare ancora di più l’Ucraina. Bruxelles potrebbe inconsapevolmente limitare il margine di manovra di Zelensky con nuove normative. Il tutto, mentre la Russia bombarda e avanza indisturbata, legittimata anche da quanto gli Usa stanno facendo in Medioriente e dal ruolo ormai inesistente dell’Ue in politica estera.

Insomma, questa politica climatica idealistica potrebbe trasformarsi in una trappola per gli alleati nella realtà della guerra. Il vecchio slogan “mettete dei fiori nei vostri cannoni” tanto caro alla sinistra anni ’60-’70 si è trasformato in una controproducente realtà.

Foto di immoeinfach da Pixabay

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità