Aprire un’edicola conviene ancora? Come fare, costi e guadagni

Conviene aprire un’edicola? Vediamo quali sono i costi, i guadagni, la burocrazia, l’opzione del franchising e di prenderla già avviata.

Aprire un’edicola sembra un’idea d’altri tempi, superata, fuori luogo, vetusta. Alla luce della profonda crisi della carta stampata. Eppure, non è proprio così. Infatti, quest’attività sta vivendo una fase “2.0” dopo un periodo di reale crisi.

Oggi infatti un’edicola vede la vendita di giornali e riviste solo come marginale, mentre è un punto di riferimento per vendere, per esempio, i biglietti per viaggiare sui mezzi pubblici, giocattoli, libri, gadget vari e altro ancora. Inoltre, un’edicola può diventare un punto di ritiro per le spedizioni relative agli acquisti online.

Quindi, se ci si organizza bene ed è ben posizionata, aprire un’edicola può risultare addirittura una scelta vincente. Certo, non mancano i costi da sostenere sia in fase di avvio dell’attività, sia in itinere. Così come i rischi imprenditoriali.

Lo scopo di questa guida completa è appunto quello di valutare quale sia l’iter burocratico per aprire un’edicola, quali sono i requisiti da possedere, cosa occorre, quali sono i costi da sostenere, i potenziali guadagni. Alla fine, tireremo le somme e vedremo se in effetti aprire un’edicola conviene.

Come aprire un’edicola: iter burocratico

Qual è l’iter burocratico per aprire un’edicola? Come per tutte le attività imprenditoriali, anche avviare un’edicola comporta un iter burocratico importante. In sintesi, i passaggi da eseguire sono:

Richiedere l’autorizzazione al Comune, che entro 60 giorni l’approverà o rifiuterà (vige il silenzio-assenso);

Prendere accordi e contattare la FIEG per procurarsi un fornitore autorizzato che ci rifornisca giornalmente con periodici e giornali;

Apertura di una Partita IVA con relativo codice Ateco (47.62.00: commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati;

Richiesta di autorizzazione e presentazione della comunicazione di inizio attività (SCIA) al Comune di riferimento (dove è ubicata l’edicola, non il proprio Comune di residenza), con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’apertura;

Iscrizione al Registro delle Imprese e alla Camera di Commercio;

Apertura di una posizione INPS e INAIL; Richiesta del permesso di esporre l’insegna da sottoporre sempre al Comune dove l’edicola è ubicata;

Pagamento dei diritti SIAE in caso volessimo diffondere anche musica nel locale (cosa comunque rara per questo genere di attività);

Messa a norma del locale e dei relativi impianti, e in alcuni casi è necessaria la valutazione antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

E’ comunque possibile chiedere informazioni presso gli appositi sportelli messi a disposizione dal Comune e dalla Regione per le attività produttive, per eventuali disposizioni esclusive del territorio. Per quanto riguarda l’apertura della Partita Iva, è sempre ideale farsi seguire da uno studio commercialista competente per quanto il Fisco metta a disposizione la possibilità di fare da soli.

Requisiti per aprire un’edicola

Quali sono i requisiti per aprire un’edicola? Dividiamo questo argomento in tre parti.

Requisito economico

Inutile girarci intorno: per avviare un’attività imprenditoriale occorre avere un adeguato capitale di partenza. Per quanto fosse possibile aprire un credito presso banche o società finanziarie o approfittare dei fondi stanziati per i giovani.

Questi vanno considerati come un sostegno aggiuntivo ma non la fonte di finanziamento principale, altrimenti si rischia un indebitamento elevato di partenza e la situazione rischia seriamente di peggiorare. Il sogno di fare l’edicolante rischia così di tramutarsi in un incubo.

Predisposizione al rapporto con gli altri

L’edicolante deve avere un rapporto cordiale e gentile con gli altri, dunque deve possedere un carattere socievole, paziente e disponibile. Avrà a che fare, si spera, con decine di persone al giorno, a loro volta con carattere ed esigenze diverse. Molte vanno di fretta, specie se l’edicola si trova nei pressi o all’interno di una stazione. Quindi deve anche essere veloce nel soddisfare le loro richieste.

Requisiti giudiziari

Come riporta Fiscomania, non possono aprire un’edicola, coloro che rispetto alla legge si trovano nelle seguenti condizioni:

Cosa serve per aprire un’edicola

Oltre ai requisiti succitati, per aprire un’edicola è fondamentale individuare una posizione ideale. Ovvero, scegliere una zona con un passaggio pedonale continuo e che non esistano già edicole o attività simili nei paraggi. All’opposto, sarebbe ideale aprire nei pressi di una stazione o di una fermata di una metro, così come nei pressi di una scuola visto che si vendono giocattoli e fumetti, ecc.

Si può optare per un negozio tradizionale o il classico chiosco, esteticamente anche più gradevole.

Quanto costa aprire un’edicola

Quanti soldi ci vogliono per aprire un’edicola? Veniamo alle dolenti note. Ovviamente, come per ogni genere di attività, molto dipende dalle nostre scelte. A partire dall’ubicazione del locale (centrale Vs periferico, ben visibile Vs un po’ nascosto, dimensioni, genere di prodotti che intendiamo offrire, ecc.). Infatti, in base ai vari fattori messi tra parentesi, cambieranno notevolmente i costi relativi all’affitto e al pagamento della tassa sui rifiuti.

La fortuna è che per le utenze i costi sono inferiori rispetto ad altre attività, poiché servirà una corrente elettrica limitata all’illuminazione indispensabile (e al limite per le prese), mentre non sarà necessario l’allaccio del gas, del telefono o di internet, almeno che non vogliamo offrire la possibilità di contattarci (ma potrebbe anche in tal caso bastare un numero privato di cellulare). Stesso dicasi per l’allaccio dell’acqua, poiché dovremmo decidere se avere un Wc o meno (se abitiamo vicini o in caso di chiosco si può evitare).

Poi ci sono i costi burocratici iniziali o in itinere, così come le tasse e i contributi da versare. Difficile poi che serva un dipendente. In genere l’edicolante lavora da solo o si fa aiutare bonariamente da un parente.

Volendo dare delle cifre approssimative, le stime secondo Aprire in Franchising sono le seguenti:

Edicola già ben avviata: investimento minimo di 100.000 euro, con una media di circa 200.000 euro;

Partendo da zero: la media è di 80.000 euro.

Quanto si guadagna con una edicola

Quanto guadagna un edicolante? Anche qui le stime non possono essere precise, perché dipende dall’andamento dell’attività (che può oscillare molto) così come dai servizi e dai prodotti che offriamo.

Oltre alla vendita di riviste e giornali, possiamo vendere giocattoli, prodotti di cartoleria e destinati alla scuola, gadget e accessori, biglietti per i mezzi pubblici, ricariche telefoniche, guide turistiche, cosmetici, libri, souvenir, cartoline, offrirci come punto di ritiro per le spedizioni (in un paragrafo successivo vedremo come fare), ecc.

Va da sé che dovremo valutare le licenze da richiedere e prendere i giusti contatti con i fornitori.

Dovremo anche essere bravi a “vendere la nostra attività” sfruttando i Social. In primis TikTok, il più influente attualmente in questo senso. Occorre essere bravi a seguire i trend in corso, proponendo prodotti in uscita molto ricercati. Si pensi al caso dei coccolotti, per dirne una.

Prendere un’edicola già avviata conviene? Vantaggi e svantaggi

Conviene rilevare un’edicola già avviata? Come riporta Voce controcorrente, senza dubbio i vantaggi sono diversi. A partire dall’iter burocratico, molto più semplificato rispetto al caso in cui dovessimo avviarla da zero. Infatti, il grosso sarà fatto, dovremo soprattutto preoccuparci che l’attività sia in regola con licenze e burocrazia, oltre che occuparsi del passaggio di proprietà.

Anche clienti e fornitori saranno già preesistenti, e ciò è sicuramente un ottimo vantaggio.

Lo svantaggio principale resta senza dubbio i costi iniziali più elevati, soprattutto se parliamo di un’edicola ben avviata e ben posizionata. Infatti, si potrebbe parlare anche di un investimento di almeno 100 mila euro. E poi c’è il rischio di acquistare un’attività credendo di fare un affare ma magari poi non si rivela. Dobbiamo informarci bene su come stanno andando le cose, meglio ancora se conosciamo bene l’edicola in questione e il suo proprietario per non incappare in truffe o cattivi affari.

Aprire un’edicola in Franchising: come fare e se conviene

Come aprire un’edicola in Franchising? Conviene aprire un’edicola in Franchising? Per quanto di alternative non ce ne siano tante, aprire una edicola in Franchising può essere senza dubbio una scelta vantaggiosa. Si pensi al fatto che si avrà subito un marchio riconosciuto, dei fornitori a prezzi vantaggiosi, una guida iniziale ed itinere da parte del franchisor, burocrazia più facilitata.

Ci sono però anche degli svantaggi, come il fatto di dover pagare un capitale iniziale e delle fees periodiche al franchisor. O il fatto che le decisioni saranno imposte dall’alto. E, ancora, qualora il marchio entri in crisi o sia colto da uno scandalo, affonderemo con lui.

Una scelta ideale potrebbe essere quella di iniziare in franchising e poi sganciarsi dal franchisor una volta “fatte le proverbiali ossa“. Purché si avvisi anticipatamente clienti e fornitori della nostra scelta, onde evitare contraccolpi psicologici. Inoltre, occorre stare attenti a cavilli burocratici e postille, per evitare che si paghino penali.

Qual è la migliore edicola in Franchising

Qual è la migliore edicola in Franchising? La principale è Edicolè, un marchio che fa parte di Mondadori, che ha lanciato questa idea nel 2004, a sei anni di distanza dal lancio del franchising delle librerie. Le Edicolè in Italia ad oggi sono quasi 150.

Ecco i principali requisiti e vantaggi offerti da Edicolè, secondo Aprire in Franchising:

Come rendere un’edicola un punto di ritiro

Abbiamo detto che una possibilità di guadagno potrebbe essere quella di trasformare l’edicola in un punto di ritiro per gli acquisti online. Si tratta di un servizio molto utile per quanti acquistano sulle piattaforme e-commerce ma non possono farsi recapitare presso il proprio domicilio quanto acquistato.

Abbiamo spiegato come fare in 2 articoli distinti, che riportiamo di seguito:

Come trasformare la propria edicola in un punto Amazon hub;

Come trasformare la propria edicola in un punto Poste italiane.

Conclusioni: conviene aprire un’edicola? Vantaggi e svantaggi

Concludiamo riassumendo con una vignetta se conviene aprire un’edicola.

