AppLI: come funziona la app per trovare lavoro

Vediamo cos’è la piattaforma AppLI, come funziona, come si accede e a cosa serve.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato una nuova piattaforma per aiutare giovani e meno giovani a trovare lavoro. Si tratta di AppLI, finalizzata ad orientare chi cerca lavoro a comprendere quali opportunità e strumenti sono davvero utili per il proprio percorso. Al fine di costruire e realizzare concretamente un progetto professionale, in linea con il mercato del lavoro.
Il tutto, fornendo agli utenti risorse concrete e facili da usare. Uno strumento in più, dunque, che si affianca ad altre piattaforme già esistenti come Indeed o LinkedIn. Mentre di recente ha chiuso i battenti una storica piattaforma per pubblicare e trovare annunci di lavoro: InfoJobs.
Vediamo meglio come funziona e come accedere ad AppLI.
Cos’è AppLI?
AppLI è una piattaforma lanciata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di orientare chi cerca un lavoro ed aiutarlo a trovare le migliori opportunità professionali. Supportando in modo continuo nell’orientamento professionale e formativo.
Semplice da utilizzare, è completamente gratuita. Si accede tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come funziona AppLI?
Tramite AppLI, è possibile esplorare i percorsi professionali più adatti, trovando così più facilmente la propria direzione. Il tutto partendo da dati reali del mercato. L’utente può consultare opportunità di lavoro e trovare corsi di formazione in linea con i propri interessi. Nonché avviare subito la ricerca per trovare nuove opportunità professionali.
E’ altresì possibile monitorare facilmente le proprie candidature e averle tutte in un unico posto. Per visualizzare subito gli step e a che punto si trova.
Il CV èfacilmente aggiornabile, così come i propri dati e documenti. In questo modo la candidatura è semplice e veloce.
Molto interessante poi il fatto che sia possibile esercitarsi e ottenere anche feedback per capire i propri punti deboli e migliorarsi.
Non mancano infine contenuti formativi brevi e pratici per sviluppare nuove competenze in modo veloce e flessibile. Il tutto secondo le proprie disponibilità, dove e quando si vuole.
Come accedere ad AppLI?
E’ possibile accedere ad APPLI da questo link. Attraverso 2 alternative:
- la carta d’identità elettronica (CIE);
- lo SPID.
Conviene usare AppLI?
Sì, si tratta di uno strumento in più per trovare lavoro e formarsi. Il tutto, gratuitamente.