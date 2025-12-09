AppLI: come funziona la app per trovare lavoro

Vediamo cos’è la piattaforma AppLI, come funziona, come si accede e a cosa serve.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato una nuova piattaforma per aiutare giovani e meno giovani a trovare lavoro. Si tratta di AppLI, finalizzata ad orientare chi cerca lavoro a comprendere quali opportunità e strumenti sono davvero utili per il proprio percorso. Al fine di costruire e realizzare concretamente un progetto professionale, in linea con il mercato del lavoro.

Il tutto, fornendo agli utenti risorse concrete e facili da usare. Uno strumento in più, dunque, che si affianca ad altre piattaforme già esistenti come Indeed o LinkedIn. Mentre di recente ha chiuso i battenti una storica piattaforma per pubblicare e trovare annunci di lavoro: InfoJobs.

Vediamo meglio come funziona e come accedere ad AppLI.

Cos’è AppLI?

AppLI è una piattaforma lanciata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di orientare chi cerca un lavoro ed aiutarlo a trovare le migliori opportunità professionali. Supportando in modo continuo nell’orientamento professionale e formativo.

Semplice da utilizzare, è completamente gratuita. Si accede tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Come funziona AppLI?

Tramite AppLI, è possibile esplorare i percorsi professionali più adatti, trovando così più facilmente la propria direzione. Il tutto partendo da dati reali del mercato. L’utente può consultare opportunità di lavoro e trovare corsi di formazione in linea con i propri interessi. Nonché avviare subito la ricerca per trovare nuove opportunità professionali.

E’ altresì possibile monitorare facilmente le proprie candidature e averle tutte in un unico posto. Per visualizzare subito gli step e a che punto si trova.

Il CV èfacilmente aggiornabile, così come i propri dati e documenti. In questo modo la candidatura è semplice e veloce.

Molto interessante poi il fatto che sia possibile esercitarsi e ottenere anche feedback per capire i propri punti deboli e migliorarsi.

Non mancano infine contenuti formativi brevi e pratici per sviluppare nuove competenze in modo veloce e flessibile. Il tutto secondo le proprie disponibilità, dove e quando si vuole.

Come accedere ad AppLI?

E’ possibile accedere ad APPLI da questo link. Attraverso 2 alternative:

la carta d’identità elettronica (CIE);

lo SPID.

Conviene usare AppLI?

Sì, si tratta di uno strumento in più per trovare lavoro e formarsi. Il tutto, gratuitamente.

