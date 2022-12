App per guadagnare mentre guidi: le migliori 4

Quali sono le migliori app per guadagnare mentre guidi? Qual è la migliore app che fa guadagnare guidando?

In molti conoscono le app per guadagnare mentre si cammina (qui abbiamo parlato di SweatCoin per esempio), ma in pochi sanno che ci sono app che ti pagano per guidare. Un buon modo per ritrovarsi un gruzzoletto senza fare nulla di che, se non appunto guidare avendo una app aperta che fa tutto in automatico senza ulteriori azioni da parte nostra.

Di seguito vediamo dunque qual è la migliore app che ti paga per guidare.

Migliori app per guadagnare mentre guidi

Vediamo di seguito quali sono le migliori app per guadagnare mentre guidi.

SmanApp

SmanApp non è una semplice app che ti paga per guidare, bensì, premia chi rispetta il codice della strada. Per esempio, se rispetti i limiti di velocità e se ti trovi nei pressi di scuole e ospedali o in una Safe Zone – una sorta di area sponsorizzata da un’azienda partner – il guadagno aumenta ancora di più se ovviamente ti comporti bene.

E’ anche possibile partecipare a challenge con altri utenti.

Il guadagno consiste soprattutto in buoni Amazon o premi nazionali e locali finanziati da sponsor. Un buon modo per incentivare una guida sicura.

Wrapify

Wrapify non è una semplice app che ti paga per guidare, ma a ciò occorre abbinare la scelta di coprire con pubblicità la propria auto in modo totale o parziale per almeno 3 mesi e fino ad un anno.

Si riceverà un adesivo da appiccicare sulla propria auto, bisognerà poi accendere il segnale GPS sullo smartphone. Si verrà pagati in base ai km percorsi e agli obiettivi prestabiliti raggiunti.

BeMyEye

BeMyWye è una app che paga per guidare ma anche raccogliere informazioni su determinati brand (come Coca Cola, Nestle, Heineken, Ferrero, Mattel, ecc.) . Diciamo che bisognerà fare alcune missioni, dunque è più adatta per chi vuole divertirsi e non limitarsi alla semplice guida.

L’utente trova una lista di “missioni” da completare in elenco o su mappa che puoi prenotare ed effettuare immediatamente. Per esempio, il percorso migliore per arrivare al negozio è indicato nell’app (che si appoggia a Google Maps) e avrai a disposizione un po’ di tempo per rispondere ad alcune domande, inviare foto degli scaffali e registrare il questionario.

Per quanto concerne i guadagni si tratta di una media di 5€ per una missione di 10 minuti. Alcuni lavoretti però possono far guadagnare fino a 25€.

DriveCoin

DriveCoin è una app molto simile alla prima vista. Infatti, questa applicazione premia i guidatori responsabili con sconti e offerte speciali da parte delle aziende Partner presenti in tutta Italia.

Ti segnalerà se:

superi i limiti di velocità

se sei imprudente

se sei entrato in zone sensibili (nei pressi di scuole ed ospedali per esempio)

dove ci sono aziende partner per guadagnare punti extra

Qual è la migliore app per guadagnare guidando

La scelta finale scelta ovviamente a ciascuno di noi. Se per esempio intendiamo solo guidare e limitarci a rispettare il codice della strada, allora vanno bene DriveCoin e SmanApp.

Se invece siamo disposti a fare pubblicità ad aziende rendendo la nostra auto un cartellone su due ruote, allora potremmo scegliere Wrapify.

Se invece vogliamo divertirci con piccole “missioni” al soldo di aziende famose, allora potremmo optare per BeMyEye.

Va da sé che cambiano anche i guadagni, poiché più ci impegniamo e ci viene richiesto, più potremo guadagnare. Dipende anche dal tempo che abbiamo a disposizione.

Conviene usare una app che paga mentre guidiamo?

Tutto sommato ci possiamo provare, visto che non sono richiesti pagamenti. Dobbiamo solo essere disposti a compiere determinate operazioni o comunque, ad avere una app che gira in background e che ci costringe ad avere sempre il GPS acceso.

Fermo restando che non ci si arricchirà di certo ma si tratta più che altro di arrotondare un po’ stipendio o paghetta. Solitamente queste app che pagano mentre guidi sono più adatte ai giovanissimi in cerca di primi guadagni sfruttando la tecnologia.