BOO, l’ennesima app di incontri che specula sulla solitudine

Vediamo come funziona la app Boo, quanto costa usarla e quanto costa cancellarsi visto che non basta la semplice disinstallazione.

Un dolce fantasmino come icona, una pubblicità accattivante che adesca quanti cercano amici o una relazione seria e duratura, poiché si propone come app di incontri diversa dalle altre. In quanto si basa sugli interessi e sui sentimenti, quelli veri, così da instaurare rapporti (d’amore o di amicizia) veri e non come quelli propinati da tante altre applicazioni. Non disdegnando comunque l’opportunità di trovare semplici incontri occasionali e fugaci. Questa sarebbe la app Boo.

La dating app Boo sembra dunque davvero distinguersi dalle altre. Magari forse agli inizi, quando fu lanciata qualche anno fa. Perché poi col tempo, dopo essersi creata una buona base di utenti, ha introdotto tariffe e limitazioni, spingendo le persone a sottoscrivere un abbonamento per avere delle reali chance di trovare amici, partner o incontri occasionali.

Insomma, la solita app di incontri che spilla soldi a chi si sente solo o ha difficoltà a relazionarsi. Per carità, vendere un servizio è legittimo. Ma, quanto meno, questa come tante altre app dovrebbero comunque offrire un servizio Basic magari con dei banner pubblicitari da sorbirsi, che permetta comunque di parlare, vedere chi ci ha lasciato un Like o ha visitato il nostro profilo. Poi magari un piano tariffario per avere delle chance in più.

Quanto costa la app Boo?

La app Boo prevede tariffe crescenti, basati su fasce di prezzo che aumentano all’aumentare dei servizi offerti e della durata. Possono essere previsti anche sconti periodici.

Ecco qualche esempio al momento della scrittura:

Come cancellarsi dalla app Boo

Se la app di incontri Boo non vi ha soddisfatto, potete procedere come segue per la cancellazione. Ricordiamo infatti, che la semplice disinstallazione della app dal vostro telefono non porta anche alla cancellazione del vostro account. Questo è un errore che commettono in tanti, illusi che basti una semplice disinstallazione della app.

Occorre prima entrare nelle impostazioni, pigiando sull’icona classica delle tre lineette posta in alto a sinistra della app.

Entrati nelle Impostazioni, pigiate sulla voce Il Mio Account:

Una volta entrati, scorrete fino alla voce Cancella Account:

Si apre una schermata dove ci chiede se siamo sicuri. Se siamo decisi a cancellare il nostro account dobbiamo pigiare sul bottone verde Cancella. Dopo aver pigiato su Cancella, si apriranno un altro paio di schermate dove ci sarà chiesto il motivo e una definitiva conferma.

L’account resterà sospeso per 30 giorni, per consentire eventuali ripensamenti. Se così fosse, basterà entrare con il metodo che abbiamo scelto all’inizio (account Google o mail).

