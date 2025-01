Angelo Duro, chi è il dissacrante comico palermitano

Scopriamo chi è Angelo Duro, di cosa parla il film Io sono la fine del mondo, il suo vero nome, gli spettacoli a teatro.

L’humor nero non è certo una novità. Personaggi come Raimondo Vianello ne sono stati maestri. E’ l’arte di scherzare su argomenti seri, con taglio ironico e dissacrante, senza sfociare troppo nella volgarità o nell’offesa. Oggi un rappresentante di questo genere di comicità (se così si può definire) è senza dubbio Angelo Duro.

Di seguito vediamo chi è Angelo Duro, i programmi, gli spettacoli e i film che ha fatto.

Chi è Angelo Duro

Come riporta Wikipedia, Angelo Duro è nato a Palermo il 20 agosto 1982. A scoprirlo fu Davide Parenti, apprezzato autore televisivo e giornalista italiano, ideatore di trasmissioni come Milano-Roma e Le Iene.

Gli propone così di partecipare a Le Iene, storico programma Mediaset in onda su Italia Uno in seconda serata (con speciali anche in prima serata, infrasettimanali o di domenica). Qui, Angelo Duro, oltre a rivestire la canonica veste di inviato, è anche protagonista degli spazi Nuccio Vip e Il cantante senza pubblico.

Da qui una carriera in ascesa, soprattutto nei teatri. Ottimo successo riscontra nel 2017 lo spettacolo Perché mi stai guardando?, apprezzato anche dalla critica teatrale. Tanto che la serata al Manzoni di Milano viene pure trasmetta su Italia 1. Portandolo così ulteriormente alla ribalta.

Nel 2018 pubblica la sua prima fatica editoriale, con il romanzo “Il piano B“, edito da Mondadori.

E’ ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023, dove esegue un monologo seppur a notte fonda. E lui scherza anche su questo.

Nel gennaio 2025 esce anche il suo primo film “Io sono la fine del Mondo?“, regia di Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore originario di Bari, diventato famoso grazie ai 4 film di grande successo che vedono protagonisti Checco Zalone. Tra i quali Quo vado? resta campione d’incassi.

Precedentemente, Angelo Duro era apparso nel film Tiramisù, regia di Fabio De Luigi (2016).

Spettacoli a teatro di Angelo Duro

Ecco, al momento della scrittura, gli spettacoli teatrali di Angelo Duro:

Perché mi stai guardando? (2017-2019)

Da Vivo (2020-2022)

Sono cambiato (2022-2024)

Ho tre belle notizie (dal 2025)

Di cosa parla il film Io sono la fine del Mondo

Io sono la fine del Mondo è un film diretto da Gennaro Nunziante su una sceneggiatura scritta da quest’ultimo e da Angelo Duro.

La trama vede protagonista un autista di NCC specializzato nel portare a casa adolescenti ubriachi, contattato dalla sorella che vive a Palermo per chiedergli di occuparsi dei loro genitori anziani poiché lei deve andare in vacanza.

Vede nel cast anche Giorgio Colangeli (Franco) e Simone Montedoro (psicologo). Il film di genere Commedia traspone sul grande schermo il taglio ironico e dissacrante del comico palermitano.

Libri di Angelo Duro

Al momento della scrittura, l’unico libro pubblicato da Angelo Duro è il romanzo del 2018 “Il piano B”, edito Mondadori.

Qual è il vero nome di Angelo Duro

Per quanto il nome sembri un nome d’arte, alla luce anche di quanto inscena, in realtà Angelo Duro è proprio il suo vero nome anagrafico.

