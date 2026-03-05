Andrea Stramezzi in coma: avvelenato per posizione sui vaccini Covid?

Andrea Stramezzi è diventato famoso per le sue posizioni contro i vaccini Covid e per aver salvato circa 10.000 pazienti con terapie non autorizzate.

Articolo in sintesi: Chi è Andrea Stramezzi? E’ un dottore diventato famoso durante la Pandemia per le sue posizioni critiche rispetto ai vaccini anti-covid e per aver sostenuto di aver salvato circa 10.000 pazienti dal virus con terapie non autorizzate. Era altresì sostenitore di teorie alternative per combattere il cancro. Andrea Stramezzi è stato avvelenato? I sospetti derivano dal fatto che non vi sono ad oggi cause evidenti come ictus, infarto, intossicazione da alcol o droga. Mancano altresì segni di effrazione in casa, ovvero, non vi sono segni di una aggressione fisica.

Andrea Stramezzi chi è

Andrea Stramezzi è diventato famoso a livello nazionale durante la Pandemia da Covid-19, per le sue posizioni contro i vaccini e per aver sostenuto di aver salvato circa 10.000 pazienti dal virus con terapie non autorizzate. Stramezzi era anche un sostenitore di teorie alternative per combattere il cancro, basate sull’uso off-label di antiparassitari (Ivermectina+Fenbendazolo).

Come riporta Massimo Mazzucco, alcuni anni fa sul proprio , Andrea Stramezzi aveva scritto:

Dichiaro ufficialmente di non avere patologie, di stare bene, di non essere depresso e di non avere nessuna intenzione di suicidarmi. O pallottola d’argento o nulla. La morte naturale non può passare

Era quello il periodo delle morti “strane” tra coloro che gettavano ombre sui vaccini anti-covid e sugli abusi come il Green pass. Si pensi al dottor Giuseppe De Donno o a Domenico Biscardi. Tanto per citare alcuni casi italiani.

Da alcuni giorni il dottor Stramezzi è in coma, precisamente in terapia intensiva presso il Policlinico di Milano. Il ricovero si era reso necessario dopo essere stato trovato in fin di vita nella sua abitazione la notte tra il 3 e il 4 marzo. Come ha comunicato il figlio Pietro con un messaggio social.

Andrea Stramezzi è stato avvelenato?

Ad oggi sono escluse cause evidenti come ictus, infarto, intossicazione da alcol o droga. Mancano altresì segni di effrazione in casa, ovvero, non vi sono segni di una aggressione fisica. La causa del malore, riporta Mazzucco, che è in contatto indiretto con il figlio di Stramezzi, resta al momento sconosciuta. Il che alimenta dubbi e getta ombre sulla reale natura di questo malore improvviso.

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità