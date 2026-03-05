Pubblicità

Andrea Stramezzi in coma: avvelenato per posizione sui vaccini Covid?

Scritto il Carlo Brigante
Pubblicato incronaca salute

Andrea Stramezzi è diventato famoso per le sue posizioni contro i vaccini Covid e per aver salvato circa 10.000 pazienti con terapie non autorizzate.

Articolo in sintesi:

  1. Chi è Andrea Stramezzi?

    E’ un dottore diventato famoso durante la Pandemia per le sue posizioni critiche rispetto ai vaccini anti-covid e per aver sostenuto di aver salvato circa 10.000 pazienti dal virus con terapie non autorizzate. Era altresì sostenitore di teorie alternative per combattere il cancro.

  2. Andrea Stramezzi è stato avvelenato?

    I sospetti derivano dal fatto che non vi sono ad oggi cause evidenti come ictus, infarto, intossicazione da alcol o droga. Mancano altresì segni di effrazione in casa, ovvero, non vi sono segni di una aggressione fisica.

Andrea Stramezzi chi è

Andrea Stramezzi è diventato famoso a livello nazionale durante la Pandemia da Covid-19, per le sue posizioni contro i vaccini e per aver sostenuto di aver salvato circa 10.000 pazienti dal virus con terapie non autorizzate. Stramezzi era anche un sostenitore di teorie alternative per combattere il cancro, basate sull’uso off-label di antiparassitari (Ivermectina+Fenbendazolo).

Come riporta Massimo Mazzucco, alcuni anni fa sul proprio profilo Facebook, Andrea Stramezzi aveva scritto:

Dichiaro ufficialmente di non avere patologie, di stare bene, di non essere depresso e di non avere nessuna intenzione di suicidarmi. O pallottola d’argento o nulla. La morte naturale non può passare

Era quello il periodo delle morti “strane” tra coloro che gettavano ombre sui vaccini anti-covid e sugli abusi come il Green pass. Si pensi al dottor Giuseppe De Donno o a Domenico Biscardi. Tanto per citare alcuni casi italiani.

Da alcuni giorni il dottor Stramezzi è in coma, precisamente in terapia intensiva presso il Policlinico di Milano. Il ricovero si era reso necessario dopo essere stato trovato in fin di vita nella sua abitazione la notte tra il 3 e il 4 marzo. Come ha comunicato il figlio Pietro con un messaggio social.

Andrea Stramezzi è stato avvelenato?

Ad oggi sono escluse cause evidenti come ictus, infarto, intossicazione da alcol o droga. Mancano altresì segni di effrazione in casa, ovvero, non vi sono segni di una aggressione fisica. La causa del malore, riporta Mazzucco, che è in contatto indiretto con il figlio di Stramezzi, resta al momento sconosciuta. Il che alimenta dubbi e getta ombre sulla reale natura di questo malore improvviso.

5,0 / 5
Grazie per aver votato!

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Pubblicato da Carlo Brigante

Mi definisco un "ribelle" del web. Per contatti e collaborazioni: luca.scialo81@gmail.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario