Andrea Camilleri scrittore mediocre? Ecco alcune opinioni autorevoli

Andrea Camilleri è, come noto pure da chi legge nulla o poco complice la sovraesposizione mediatica regalataci dalla Rai da oltre vent’anni, uno scrittore siciliano. Ma anche sceneggiatore, regista, drammaturgo e perfino attore, sebbene per un film di fine anni ’90 ignorato dai circuiti che contano (ma che magari sarà rivalutato proprio per la larga venerazione del personaggio).

Nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925 , è morto a Roma il 17 luglio 2019. Diventato famoso soprattutto grazie alla fiction Rai ispirata alle avventure del suo Commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti. Bravo attore che però pure è destinato ad essere ricordato solo per questo personaggio.

Infatti, fino ad allora, per quanto già godesse di qualche successo commerciale, Andrea Camilleri se lo filavano solo i veri lettori. Quelli che acquistano libri per passione e dopo attenta selezione e non perché scritti (si fa per dire, perché il più delle volte ci pensa un ghost writer) da un personaggio famoso o perché ci hanno fatto film e serie tv.

Un po’ come quello che sta accadendo con Maurizio De Giovanni, autore napoletano rivalutato grazie ad alcune fiction di successo ispirate ai suoi libri. E oggi chiamato a fare il tuttologo, un po’ come successo a sua volta a Roberto Saviano.

Ma torniamo ad Andrea Camilleri. Di seguito riportiamo chi lo ha criticato, andando controcorrente.

Giorgio Picara (Panorama)

“Ovviamente Camilleri è appena lìombra di un’ ombra di tali progenitori (si riferiva a Verga, De Roberto, Tomasi di Lampedusa e Sciascia), e il suo caso si riferisce più alla piacevolezza dell’insieme che all’oggettivo pregio della pagina”.

Vincenzo Consolo – La Nuova Sardegna, 15.1.2002

(…) La cifra linguistica di Camilleri è di tipo folclorico di secondo grado, nel senso che lui usa una lingua mutuata dai mezzi di comunicazione di massa. E’ una specie di “ritorno del superato”, per citare George Steiner. Non esistono più i contesti dialettali, ma il lettore si diverte di fronte a questa buffoneria che già conosce per averla ascoltata nel cattivo cinema e nelle macchiette televisive».

Pietrangelo Buttafuoco

Andrea Camilleri è come una cassata, e cioè una meravigliosa torta piena di squisitezze, ma zeppa pure di stucchevoli canditi, ricoperta infine di glassa, pesante e indigesta, immangiabile perciò in tutto quel trionfo di zuccheri. E così è appunto Camilleri. Perfetto nella rappresentazione di due suoi grandi romanzi storici, ovvero “Il birraio di Preston” e “Il re di Girgenti” che sono la sostanza del pan di Spagna, stupefacente nell’invenzione di Montalbano, il Commissario ricalcato sul modello dei grandi eroi da cantastorie che, in questo caso, è la ricotta della sostanza narrativa. Stucchevole e indigesto dunque, Camilleri che è un vero interprete della fantasia agrigentina, ci diventa ogni volta che si avventura nel parco buoi dell’ideologia. Scrisse delle orribili favolette contro Silvio Berlusconi per esempio, così lagnose e lugubri, ma così inutili anche, da non saperci che fare. Peggio della crosta di torta lasciata sul piatto. Una prosa così forzata che neppure il nervoso Salvo Montalbano, nella peggiore delle punizioni, potrebbe mai imporre come lettura al peggiore dei banditi.

Giulio Ferroni (Docente universitario di letteratura italiana)

“Non è uno scrittore importante del novecento”

Francesco Merlo (Corriere della sera)

“… Camilleri inventa una Sicilia arcaica, un’insularità quasi biologica… una separatezza che ovviamente esiste se non come stereotipo, come pregiudizio… Il tutto descritto con la lascivia sentimentale di certe orrende cose di noi stessi che ci piacciono tanto, quasi fossero anacronistiche virtù, elisir da paradiso perduto.”

Pietrangelo Buttafuoco (Il Foglio)/2

“Il padre di Montalbano ha inventato questo suo mondo di verità per fare la parodia della fantasia, camminando nel largo mondo del consumo popolare.”

Giulio Ferroni (Docente universitario di letteratura italiana)/2

“Se si usa “cizzion” al posto di eccezione, “pititto per appetito… viene fuori una pietanza troppo consita. Una caricatura. E’ quel siciliano che il lettore si aspetta… anche sul tema della giustizia e dell’ingiustizia, caro a Sciascia e a Consolo, Camilleri finisce per mantenersi su di una gradevole divertente superficie.”

Stefano Giovanardi (L’Espresso)

“Se Camilleri fosse davvero un nuovo Brancati, potremmo stare tranquilli. Ma ho l’impressione che gli manchi, per esserlo, la sofferenza di cui trasuda la facciata ironica di un Don Giovanni in Sicilia o di un Bell’Antonio.”

Giulio Ferroni (Docente universitario di letteratura italiana)/3

“Camilleri è troppo accomodante, troppo disincantato, troppo privo d’indignazione.”

Massimo Onofri, uno dei massimi esponenti della nuova critica

Andrea Camilleri? Un autore che ha realizzato «un’abilissima operazione di mercato», i cui romanzi non hanno «nessuna necessità espressiva» e la cui scrittura è caratterizzata da un dialetto «esornativo, cautamente lessicale, ancora rassicurante». (…) L’intellettuale Camilleri ha indubbiamente forti tensioni civili e politiche. Come scrittore a me pare che lavori a una materia fortemente caratterizzata nei suoi topoi a volte regressivi, che si materializza in un dialetto lessiacale, non lavorato dentro un’ipotesi gnoselogica.

La polemica di Enzo Siciliano

(…) Con tutto il rispetto per Camilleri credo che lui faccia un uso del dialetto offensivo. Lo usa per fare distinzioni di ceto come accadeva nei circoli per fare la distinzione tra il notabile ed il cafone. Non ha realtà è il limite della irrealtà. Fermo restando che questo nel gioco comico di Camilleri va bene. Ma io non accuso Camilleri, ma un certo uso del dialetto che si fa.

Critica sulla presa di Macallè di Stefano Malatesta (La Repubblica 15.10.03)

(…) È stata una vera sorpresa vedere Camilleri prestarsi a un´impresa letteraria che sarà stata divertente da scrivere, soprattutto nelle parti in cui si lascia libera la fantasia di ritornare a un´infanzia sognata e come immersa in un erotismo casalingo e onnicomprensivo. Ma risulta molto meno divertente da leggere. Una delusione mitigata dall´assoluta convinzione che Camilleri, per questa sua divagazione, ha sprecato un centesimo o un millesimo del tempo che un altro autore avrebbe dedicato al romanzo. E che è di nuovo pronto a scrivere altri libri di qualità, come ha sempre fatto, senza castigare chi lo segue da anni.

Camilleri un altro eroe della cultura di sinistra?

Fin dalla nascita del Partito comunista italiano, la cultura in Italia è stata roba di sinistra. Boicottando se non pure schernendo, gli intellettuali liberali o di destra. Andrea Camilleri è stato molto impegnato politicamente, iscritto al Pci in tempi non sospetti, fin dal 1945. Diventando uno dei volti noti impegnati contro il berlusconismo dal 2008 in poi, partecipando a eventi come il No Cav day.

Magari pure questo ha aiutato il caro Camilleri a diventare un personaggio amato e idolatrato. Non credete?

