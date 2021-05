Il Leone viene da sempre considerato il Re della Foresta, colui che regna sugli altri animali. Una allegoria ben rappresentata nel film Disney Il re leone.

Purtroppo però, anche il leone rischia l’estinzione. Quindi, in linea con quanto sta accadendo a tutto il regno animale in gravi difficoltà per vari motivi – decorso naturale accelerato dalla mano dell’uomo – anche il sovrano rischia di scomparire dalla faccia della Terra.

Nell’ultimo secolo, infatti, la popolazione si è decimata del 90%. Passata com’è da 200.000 a meno di 20.000 unità.

Vediamo quali sono le cause e il rischi per tutto l’ecosistema.

Leone in via di estinzione: i dati

Come riporta il WWF, dapprima tutti i leoni africani venivano classificati come singola sottospecie (Panthera leo leo). Di recente, però, è stata fatta una suddivisione:

i leoni di Asia, Africa occidentale, centrale e settentrionale appartengono alla sottospecie Panthera leo leo i leoni dell’Africa meridionale e orientale vengono classificati come Panthera leo melanochaita

Per ora, comunque, il leone è ancora trattato come una singola specie e inserito nella Lista Rossa delle specie a rischio estinzione nella categoria Vulnerabile.

La mancata suddivisione rischia però di creare problemi. Infatti, la popolazione dell’Africa occidentale è considerata in Pericolo Critico (con un declino tra il 1993 e il 2014 pari al 66%), mentre la popolazione orientale è considerata in Pericolo (declino nello stesso arco di tempo pari al 57%).

La popolazione che vive nell’Africa meridionale è quella che in passato ha registrato il declino più significativo, ma recentemente alcune popolazioni sono rimaste stabili mentre altre hanno mostrato segni di ripresa.

Le aree protette stanno risultando insufficienti per salvare il leone. In 26 paesi africani sono già spariti e oggi sono presenti nei restanti 27.

Quali conseguenze?

La presenza dei leoni non solo offre benefici ai sistemi naturali, ma può contribuire a migliorare le economie dei paesi dove vivono e produrre notevoli benefici per le comunità locali attraverso le attività legate al turismo.

Con la riduzione degli spazi destinati alla natura, si stanno anche riducendo le prede selvatiche per il re della foresta. Il che danneggia non solo il leone ma anche tutto l’ecosistema che finisce per alterarsi. Inoltre, leoni ed esseri umani sono sempre più a contatto, per una difficile convivenza. Aggravata dai cambiamenti climatici.

I leoni hanno bisogno di territori vasti con popolazioni di prede stabili. Il che sta diventando sempre più difficile, dato l’avanzamento costante della popolazione umana mondiale.

Estinzione leone cause

Ricapitoliamo le principali cause che stanno portando il leone ad estinguersi: