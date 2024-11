Incidenti ad Amsterdam: ciò che i media non dicono

In queste ore i media mainstream ci mostrano gli incidenti accaduti ad Amsterdam, dove “poveri” tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv sarebbero stati aggrediti al termine della partita di calcio di Europa League tra Ajax e la loro squadra, vinta dai padroni di casa 5-0.

Il ministero degli Esteri di Tel Aviv parla di 10 israeliani rimasti feriti e 62 persone sono state fermate. Sebbene alla fine la convalida del fermo sarebbe stata confermata per sole 7 persone. Netanyahu non ha perso tempo per cavalcare la cosa, rievocando tragedie del passato. Mentre il Premier olandese si è vergognato. Il resto dei capi di stato occidentali si sono affrettati a esprimere la propria solidarietà.

Le cose sono andate però un po’ diversamente, come dimostrano vari video sui tifosi del Maccabi Tel Aviv. Sarebbero infatti stati loro a provocare una reazione del genere, fin dall’inizio della gara.

I fatti reali sono stati ricostruiti su X. Ovviamente, i Tg e i giornali occidentali hanno mostrato solo la parte finale, per rendere vittime gli israeliani.

⚡️⭕️ Amsterdam Timeline :



1 – Israelis attack personal property



2- Israelis attack taxi drivers



3- Israelis chant "“Let the IDF win to Fuck the Arabs”



4- Israelis get beat up



5- Israelis start to market the story under the title "savage Islamic migrants attack peaceful… pic.twitter.com/I5ZL3gfDA9