L’America Party di Musk dove può arrivare? Il precedente di Ross Perot

Vediamo qual è il programma di America party di Elon Musk, quanti voti prenderebbe e il precedente di Ross Perot.

Di tutto si può dire su Elon Musk, ma non che non sia un uomo pratico e concreto. Che fa quello che dice. Lo ha dimostrato più volte, per quanto non possa piacere. Voleva andare nello Spazio e ha creato Space X. Voleva acquistare Twitter e lo ha fatto, cambiandogli pure nome. Ha rilevato la futura PayPal prima e Tesla poi, scacciando i proprietari precedenti. Sta puntando sull’ingegneria genetica con Starlink. E ora ha dato seguito al suo proposito di creare un partito politico, che chiamerà America Party.

Il passaggio decisivo è stato un sondaggio sul suo Social, X appunto, che ha visto vincere piuttosto nettamente il Sì alla domanda:

Should we create the America Party?

Sondaggio lanciato non in un giorno casuale: il 4 luglio, come noto, giorno in cui gli americani festeggiano l’indipendenza dai britannici, creando un proprio Stato.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!



Should we create the America Party? — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

Un po’ presto per capire quale sia il programma, ma si può intuire che sia votato al liberismo e all’anti-statalismo. E che sia totalmente anti-sistema. Almeno, se si guarda cosa ha fatto Elon Musk nei suoi pochi mesi all’interno della macchina statale americana. Un partito alla destra dei repubblicani, insomma.

Quello che sta provando a fare Donald Trump, tutto sommato. Sebbene forse non abbastanza, secondo il sudafricano.

Ma ora la domanda è un’altra? Quanti voti prenderebbe the America Party di Musk?

Quanti voti prenderebbe America Party di Elon Musk?

Prima delle prossime elezioni presidenziali, che si terranno il 2028, Elon Musk punta a creare una frattura all’interno del Partito repubblicano, portando con sé 2-3 senatori e una decina di deputati. Il che significherebbe già essere decisivo per l’approvazione delle leggi fondamentali per il Tycoon.

Come riporta Open, secondo l’intelligenza artificiale Grok, il suo partito potrebbe raggiungere il 10% alle prossime elezioni presidenziali. In America nessun “terzo incomodo” è mai riuscito a scalfire il bipolarismo tra repubblicani e democratici.

Il precedente di Ross Perot

L’unico che per ora è andato vicino alla mission di porsi come terzo incomodo tra Partito repubblicano e Partito democratico fu Ross Peirot, un imprenditore del settore informatico che cercò di fare leva sul malcontento dell’elettorato americano nei primi anni ’90, ponendosi come possibile alternativa per svecchiare e riformare il sistema.

Tra le sue proposte principali troviamo il bilanciamento del budget americano tra le uscite e le entrate finanziarie e l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione (come Internet allora in ascesa) per rendere più accessibili ai cittadini i vari processi democratici (tra cui la possibilità di votare per le elezioni via Internet) e per renderli più partecipi sulle decisioni della politica. Qualcosa che in fondo somiglia alla spinta di Musk e che qui abbiamo provato con il Movimento cinque stelle degli inizi.

Propose inoltre un cambiamento radicale delle tradizionali norme civili e sociali americane, tramite una profonda revisione della costituzione, soprattutto per quanto concerne gli aspetti economici.

Il risultato ottenuto fu lusinghiero: ottenne il 19% alle elezioni presidenziali americane come indipendente del 1992, prendendo però addirittura più voti dei due candidati alla Casa Bianca, Bush senior e Bill Clinton in alcuni stati, come Maine e Utah.

Oltre alle idee forti, ciò che sancì il successo quanto meno morale di Ross Perot era la sua capacità di tenere i dibattiti, vincendo spesso i confronti televisivi.

Incoraggiato da questo ottimo risultato, fondò nel 1995 il Reform Party per candidarsi alle elezioni presidenziali dell’anno successivo. Tuttavia, ottenne “solo“ l’8% dei consensi, poiché veniva escluso dai dibattiti televisivi presidenziali; in quanto, secondo una regola vigente in America, per potervi partecipare devi essere accreditato dai sondaggi almeno al 15%. Il che sfavorisce nettamente i candidati anti-sistema, per una teoria che si auto-adempie.

La sua avventura politica pian piano si affievolì, perdendo interesse nel pubblico ma subendo anche accuse dai suoi collaboratori di non aver permesso al Reform Party di diventare un partito autonomo. Dal 2000 si ritirò di fatto dalla politica attiva, mentre nel 2004 sostenne George W. Bush.

Vedremo se sarà la stessa parabola di Elon Musk.

