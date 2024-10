AMAZON offre un CONVENIENTE mese di abbonamento gratis a Xbox Game Pass Ultimate!

Include centinaia di giochi di qualità per PC e console, Troverete giochi o i successi amati di sempre, tra cui: FIFA23, Minecraft Legends, Redfall, ecc.

Ottima offerta questa che presentiamo oggi su Amazon, relativa a Xbox Game Pass Ultimate, 1 Mese di Abbonamento per Xbox e PC Win 10/11, con Download Code. Troverete tantissimi giochi, come FIFA23, Minecraft Legends, Redfall e tanti altri titoli costantemente aggiornati. Scopri di più su prezzo e servizio.

Come funziona e quali giochi include Xbox Game Pass Ultimate

Lo sconto è del 17% e potrete pagarlo solo 12,49€, per un risparmio di 5 euro rispetto a quanto pagheresti normalmente. Un’occasione che un vero gamer non deve lasciarsi scappare.

Potrete giocare in modalità cooperativa o divertirvi da soli, grazie a un catalogo costantemente aggiornato. Per esperienze e sfide sempre nuove, per tutte le età e tutti i livelli di abilità. Scoprirete sempre nuovissimi titoli di Xbox Game Studios e ID@Xbox, disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass. Con un grande vantaggio: li avrete subito a disposizione già lo stesso giorno del loro lancio globale.

Ma non solo: con EA Play, gli abbonati hanno accesso immediato a una raccolta dei titoli e delle serie amate di EA su console e PC. Nonché sfide di gioco esclusive, contenuti speciali, riservati e versioni di prova di alcuni nuovi giochi della console online avanzata.

Ricordati infine, di sbloccare il tuo profilo Xbox a un account Riot gratuito. Per quale motivo? Potrai sbloccare ricompense premium e vantaggi esclusivi per agli abbonati!

Se sei appassionato di videogiochi, potresti dare un’occhiata a Kitkit, la piattaforma per comprare e vendere giochi, console, manga, accessori, action figure e tanto altro!

In questa pagina sono presenti link di affiliazione che garantiscono a questo sito una piccola quota di ricavi, senza variazione del prezzo per l’acquirente.

5,0 / 5 Grazie per aver votato!