Amazon: come contattare assistenza clienti

Come contattare il Servizio clienti Amazon? Come farsi chiamare da Amazon? Come contattare Amazon telefonicamente? Come parlare con un operatore Amazon in chat?

Amazon è la piattaforma e-commerce più usata al mondo, grazie alla pluralità di prodotti venduti e dalla qualità dei servizi che offre. Tra i quali il Servizio clienti, sempre impeccabile e altamente risolutivo.

Tuttavia, in molti non sanno come contattare l’assistenza clienti Amazon e si perdono tra i meandri del sito o della app. Di seguito vediamo come fare.

Come contattare assistenza clienti Amazon

Vediamo come contattare il Servizio clienti Amazon step by step.

Per prima cosa, andiamo su Amazon ed entriamo nel nostro account. Dalla app basta pigiare sul simbolo dell’omino posto in basso:

Da qui poi selezionare Il mio account:

Dopodiché andremo sulla voce Contattaci:

Dalla nuova schermata sceglieremo il servizio per cui chiediamo assistenza. Abbiamo scelto un problema con la spedizione perché è il più diffuso.

Mettiamo caso che il nostro problema sia per un ordine che ancora ci deve essere recapitato. Ma la prassi è la stessa per tutti gli altri:

Ora dobbiamo specificare il tipo di problema. Mettiamo caso che vogliamo verificare dove si trovi il nostro ordine:

Alla fine della schermata, a prescindere dalla voce, troveremo sempre una scritta Ho ancora bisogno di aiuto. E’ quella che va scelta:

Qui abbiamo tante opzioni a disposizione:

Chattare con un operatore

Una telefonata

Una e-mail

la classica FAQ

Il consiglio, anche per esperienza personale, è quella di contattare un operatore via Chat, poiché è sempre disponibile 7×24 (orario 6:00-24:00) e le risposte sono immediate. Inoltre, gli operatori sono molto gentili e risolutivi. In una ventina di minuti al massimo dovreste risolvere il vostro problema.

Come contattare Servizio clienti Amazon sul Pc dal sito

Fin qui abbiamo visto la modalità app, se invece volete contattare il Servizio clienti Amazon tramite il sito su un Pc, in pratica la procedura è la stessa di quella vista nel paragrafo precedente partendo quindi da Il mio account.

L’unica aggiunta è che potete farlo anche alternativamente andando fino in fondo al sito e pigiare sulla voce Servizio clienti.

Si aprirà una schermata come la seguente con le varie opzioni. La procedura sarà poi uguale a quella vista per la app:

Come farsi chiamare da Amazon

Se è vero che in molti preferiscono chattare con un operatore, altri preferiscono farsi chiamare da Amazon e quindi ricevere la classica assistenza telefonica di un Call center.

Ma come farsi chiamare da Amazon? Una volta fatta tutta la procedura vista in questo paragrafo per arrivare alle opzioni a disposizione, dobbiamo scegliere la seconda opzione, la telefonata.

Si aprirà la schermata seguente, dove dovremo inserire il tipo di problema e il numero di telefono. Queste voci dovrebbero apparire già in default se nel nostro account abbiamo già il numero di telefono, altrimenti dovremo inserirlo.

Dopodiché pigeremo sul bottone giallo “Chiamami ora” e dovremo solo attendere la chiamata.

Come contattare Amazon telefonicamente

Quindi, alla luce di quanto detto nel paragrafo precedente, non esiste un Amazon telefono ma sono loro a chiamarci. Pertanto, la prassi è quella elencata precedentemente e attendere una chiamata dal Servizio clienti Amazon.

Come contattare Amazon Prime

Il servizio Amazon Prime include una miriade di servizi. Se inizialmente era destinato solo alle consegne entro il giorno dopo e a sconti sulla spedizione, da alcuni anni include anche film e serie tv, anche di produzione propria come Il signore degli anelli, e le partite della Champions league. E probabilmente non si fermerà a questo.

Dunque vediamo come contattare Amazon Prime. Il procedimento è lo stesso visto in precedenza. Occorre entrare prima ne Il mio account, poi Contattaci e da lì scegliere Prime.

Fatto ciò, si aprirà una schermata con un elenco di problematiche tra le quali dovremo scegliere quella che ci interessa:

Dopodiché dobbiamo selezionare la voce in verde alla fine Ho ancora bisogno di aiuto:

Pigiata la quale ci appariranno le opzioni viste in precedenza: chat, telefono, email o FAQ:

Come parlare in chat con un operatore Amazon

La chat è probabilmente la modalità preferibile, perché più pratica. Come visto già per le chiamate, occorre:

1. Entrare nel proprio Account pigiando sul simbolo dell’omino dopo aver aperto la app

O dal Pc andando su Il mio account o dalla voce in fondo alla Home page

2. Scegliere Contattaci:

3. La tipologia di problema:

4. Andando avanti apparirà una schermata con la voce Ho ancora bisogno di aiuto:

5. Da qui ci apparirà la schermata già vista in precedenza con tutte le alternative possibili e noi dovremo scegliere la prima

Come si può notare, è la stessa Amazon a prediligere e suggerire questa modalità. Evidenziandola con un bel bottone giallo, indicando anche il motivo.

Una volta pigiato, la chat si aprirà subito e potrete spiegare il vostro problema.

Come posso contattare Amazon?

Abbiamo detto che le alternative possibili sono 4:

Chat, per parlare con un’operatore. Disponibile tutti i giorni dalle 6:00 alle 24:00 Chiamata, chiedendo di farsi chiamare selezionando problematica e numero E-Mail: la classica modalità di contatto via email compilando un form FAQ: cercando una risposta tra le domande maggiormente poste dagli utenti

Assistenza clienti Amazon costi

Quanto costa l’assistenza clienti Amazon? Il Servizio clienti Amazon è completamente gratuito e anche altamente efficiente. Gli operatori prendono a cuore le problematiche degli utenti e le seguono personalmente. Un customer care difficilmente riscontrabile altrove.

Infine, se può interessare in questo articolo abbiamo parlato di come contattare l’assistenza clienti di Shein.

FAQ – Come contattare assistenza clienti Amazon

Come parlare con un operatore Amazon? E’ possibile farlo selezionando la modalità chat tra quelle disponibili. Oppure è possibile farsi telefonare indicando problema e numero di telefono. In entrambi i casi la risposta è veloce e risolutiva. Come farsi chiamare da Amazon? Occorre selezionare la modalità chiamata, seconda tra le 4 opzioni disponibili. Indicando la problematica e il numero di telefono, una volta pigiando sul bottone giallo Chiamami ora la telefonata arriverà in tempi molto brevi. Come contattare assistenza clienti Amazon? Le modalità sono 4:

Chat

Telefono

E-mail

FAQ Come contattare Amazon Prime? Una volta entrato nel proprio Account e selezionata la voce Contattaci, occorre selezionare la voce Prime e da lì selezionare il proprio problema. Dopo un paio di passaggi apparirà la voce in verde “Ho ancora bisogno di aiuto” e da lì selezionare una delle modalità di contatto previste e preferite.

Ricevi news senza censure su Telegram