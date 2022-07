Hai Alexa? Se gli auguri ‘Buona Estate’ ti fa questo regalo

Alexa è l’assistente vocale che permette di utilizzare il dispositivo intelligente Echo dot di Amazon. In occasione dell’estate ha lanciato una promozione. Basta dirgli “Alexa Buona estate” e ti farà un regalo. Vediamo quale.

Un dispositivo dalla simpatica forma bombata e dal colore grigio scuro (con qualche variante), il quale, una volta interpellato con la parolina magica di default “Alexa“, si attiva mostrando una lucina blu che circola sulla parte anteriore.

Alexa consente così di ascoltare musica, notiziari, barzellette, fiabe o avere informazioni su un personaggio o un evento. Ed ancora, conoscere le previsioni meteo, giocare e, per quanti hanno una casa smart, anche di controllare gli elettrodomestici a distanza con la voce.

La promozione è partita il 18 luglio e terminerà il 30 luglio. In pratica, Basterà dire “Alexa, Buona Estate” e gli utenti italiani potranno ricevere un periodo d’uso gratuito di 3 mesi di Amazon Music Unlimited. Purché risulteranno idonei.

Amazon di tanto in tanto promuove Alexa con queste iniziative. Del resto alcune recenti indagini hanno affermato che i proprietari dopo un primo entusiasmo iniziale tendono a non interpellarlo più.

Una volta detto “Alexa Buona estate” l’assistente vocale confermerà che nei prossimi giorni saranno inviati tutti i dettagli per beneficiare dell’offerta (previa verifica dei requisiti) tramite la mail che utilizziamo in generale per Amazon.

Ricorda poi che, al termine dei 3 mesi gratuiti, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited prosegue automaticamente al costo di 9,99€ al mese. L’abbonamento può essere cancellato in qualsiasi momento accedendo a https://music.amazon.it/settings.

Se non si è a casa, ma si vuole subito attivare la promozione, basta anche accedere direttamente al link dedicato.

Alexa Buona estate: i requisiti per ottenere il regalo

Come ricorda HD Blog, servono però precisi requisiti per ottenere il regalo da Alexa. Infatti, la promozione è attivabile dai clienti che si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale durante il periodo di durata dell’offerta promozionale. Dunque, non è attivabile per chi già usa Amazon Music Unlimited o già ha usufruito della promo in passato.