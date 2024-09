Amadeus, il flop su Nove era inevitabile

Gli ascolti di Amadeus su Nove non sono proprio entusiasmanti. Vediamo i numeri e le ragioni dell’annunciato Flop.

Finalmente è iniziato il Game show in access prime time su Nove Chissà chi è, format condotto da Amedeo Umberto Rita Sebastiani, meglio noto con il nome d’arte di Amadeus.

Il programma ha segnato l’inizio dell’avventura del conduttore ravennate sulla nona rete, che sta provando da alcuni anni a rubare telespettatori ai 3 network principali, ingaggiando da essi presentatori e personaggi nella speranza di riuscirci. Ad oggi, a dire il vero, con scarsi esiti.

Sarà che Nove, a parte i soldi della proprietaria Warner (proprietaria anche di altre reti), sembra non avere ancora “né capo né coda“. Per ora, l’unico che è riuscito a superare indenne il trasloco, è stato Fabio Fazio. Ma più per un fatto ideologico.

I numeri di questo inizio per Amadeus sono poco promettenti. Del resto, deve affrontare proprio il programma che ha condotto negli ultimi anni, Affari tuoi, oggi condotto con un certo successo da Stefano De Martino. Oltre che Striscia la notizia su Canale 5 e Otto e mezzo su La7. Oltre che, restando sempre in Rai, “Un posto al sole“, storica serie che va in onda sulla terza rete. Tutti programmi rodati e che hanno un “zoccolo duro” di pubblico che difficilmente pigeranno su un numero così lontano.

Del resto, a parte il fattore affezione, c’è anche il fattore pigrizia, che molto appartiene al DNA degli italiani. Si preferisce guardare “il solito” programma, anziché tentare di guardare altro. Mettiamoci poi quando ci saranno le partite di calcio, che creano un’attrattiva a cui gli italiani difficilmente rinunciano.

Fattore infine da non trascurare il fatto che il Format stesso sia poco accattivante, dato che riprende “I soliti ignoti” che lui stesso conduceva su Raiuno. Magari “il gioco dei pacchi” avrebbe avuto già da solo un minimo effetto trainante.

Ascolti di Chissà chi è di Amadeus

Come riporta Affari italiani, Chissà chi è sceso lunedì scorso a 753.000 spettatori con il 3.6% di share; mentre all’esordio aveva ottenuto 926.000 spettatori, per il 5.2%. Un buon risultato, frutto probabilmente della curiosità, considerando che domenica sera c’era anche il Derby di Milano (perso peraltro dalla sua Inter). Mentre scriviamo non abbiamo i dati di martedì sera, ma dubitiamo che il trend sia stato ribaltato.

Amadeus ha un contratto di 4 anni, vedremo quale sarà il bilancio finale di questa avventura. Certo che il ritorno in Rai era stato strepitoso, con ascolti record, sia per Sanremo che negli Access times.

Chissà se in soccorso ci andrà il suo storico amico Fiorello, Re Mida talentuoso della Tv. Capace di ascolti incredibili anche alle 7 di mattina su Raidue.

